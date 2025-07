Brasil procura EUA como quem busca gato preto em sala escura

A negociação bilateral do Brasil com os Estados Unidos tornou-se uma experiência singularmente solitária. Lula se deu conta de que o futuro das relações da sua Presidência com a Casa Branca era muito melhor antigamente. Em mandados anteriores, divergia civilizadamente do republicano Bush e do democrata Obama. Com Trump, jamais discute. Na verdade, nem se falam.

Às vésperas do início da vigência da sanção de 50% aplicada por Trump contra as exportações brasileiras, o chanceler Mauro Vieira voou para Nova York. Foi tratar da crise Palestina na ONU. Mas mandou dizer ao governo Trump que está ávido por negociar "questões comerciais". Nada a ver, naturalmente, com a chantagem urdida para obter como resgate a impunidade de Bolsonaro.

Mauro Vieira já endereçou, junto com Geraldo Alckmin, duas cartas ao governo americano. Não houve resposta. Alckmin conversou na semana passada com o secretário de Comércio de Trump, Howard Lutnick. Achou a conversa alvissareira. Neste domingo, Lutnick e Trump reafirmaram que o tarifaço virá mesmo em 1º de agosto.