Governadores procuram Alckmin para pôr bola do tarifaço no chão

A união é avalizada pela sociedade brasileira. Pesquisa Quaest revelou que 72% dos brasileiros avaliam que Trump errou ao sobretaxar o Brasil a pretexto de interromper uma hipotética "caça às bruxas" contra Bolsonaro. Para 84% do eleitorado, governo e oposição deveriam se juntar para defender o Brasil.

Num cenário assim, a desunião não é apenas um erro, mas uma burrice. Deixando-se momentaneamente de lado as conveniências e as inconveniências eleitorais, os governadores e o vice de Lula talvez coloquem a bola do tarifaço no chão.

Com sorte constroem uma agenda mínima. Pode ser minúscula como a cabeça de um alfinete. É inútil para deter a irracionalidade de Trump. Mas pode ter alguma serventia na elaboração de um programa para socorrer os exportadores e os trabalhadores brasileiros ameaçados de desemprego.