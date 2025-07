Caso Zambelli intima Câmara a agir contra sua banda bandida

O insulto ao eleitor reside no fato de que Zambelli e Eduardo ocupam a segunda e a terceira colocação no ranking dos deputados mais votados de São Paulo em 2022. Ela obteve 946 mil votos. Ele, 741 mil votos. A ingratidão pede punição, não proteção.

Em relação a Eduardo, Hugo Motta se finge de morto. No caso de Zambelli, faz ziguezague. Depois da fuga, soou categórico: "Quando há uma conclusão de julgamento no STF, não cabe mais ao presidente da Câmara colocar isso em votação porque já tem uma condenação. A decisão precisa ser cumprida."

Pressionado pela facção bolsonarista, Motta recuou um dia depois: "Houve uma confusão. Com relação ao cumprimento da decisão acerca do mandato da deputada Carla Zambelli, eu darei o cumprimento regimental. Vamos notificar para que ela possa se defender e a palavra final será a palavra do plenário."

Deu no que está dando. "Tomei conhecimento da prisão de Carla Zambelli pela imprensa", disse Hugo Motta. "Importante lembrar que as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas, por meio da Representação que tramita na CCJ. Não cabe à Casa deliberar sobre a prisão, apenas sobre a perda de mandato".

Então, tá!