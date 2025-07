Ou Trump pisca ou transforma o Brasil na exceção das exceções

Os Estados Unidos borrifaram duas novidades na crise. Numa, Trump estufou o peito como uma segunda barriga para dizer que aplicará tarifas de 15% a 20% para o "resto do mundo" que ainda não celebrou acordos com ele. Noutra, seu secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que alimentos não cultivados em solo americano podem ter tarifa zero. Citou, produtos importados do Brasil —café, manga e cacau, por exemplo.

O presidente americano e o secretário de Comércio não mencionaram o Brasil. Termina na sexta-feira o prazo estipulado pela Casa Branca para o início da vigência do tarifaço de 50%. De duas, uma: ou Trump pisca ou transforma o Brasil em exceção das exceções, mantendo a sanção política sobre toda a pauta de exportações de um país com o qual os Estados Unidos colecionam superávits comerciais desde 2009. Coisa jamais vista.

Às vésperas da data fatal, Trump ainda não retirou Bolsonaro da tuba. Na carta que endereçou a Lula, chamou de "vergonha internacional" o julgamento do seu carbono brasileiro no Supremo. Para rever a sanção, exigiu em troca a impunidade de Bolsonaro. O Brasil precisaria ter sangue de barata para ceder à chantagem. O governo optou por administrar a crise com sangue-frio.