Às vésperas do tiro de Trump, Lula ajusta calibre do discurso

Lula concedeu ao The New York Times uma entrevista para Trump ver. Levou a língua na coleira. Evitou esbanjar declarações como as que jorraram quando disse numa conversa com CNN americana que Trump "não foi eleito para ser o imperador do mundo." Dessa vez, falou apenas o necessário.

Lula disse tratar os Estados Unidos com "seriedade", mas sem "subserviência". Respeitoso com "todos", esclareceu que quer "ser tratado com respeito" por Trump. Considera que a força econômica e militar da maior potência do mundo inspira "preocupação", não "medo". Insinuou que, se Trump não quiser produtos brasileiros, a China pode querer.

Ironicamente, Lula disse ao principal jornal americano, com outras palavras, mais ou menos o que disseram dois antecessores do próprio Trump em seus discursos de posse.