Caso Battisti favorece extradição de Zambelli, crê Lewandowski

Quando consultado sobre o futuro carcerário de Carla Zambelli, o ministro Ricardo Lewandowski (Justiça) soa categórico. Diz não ter dúvidas de que o histórico de cooperação com o Brasil levará a Itália a extraditar a deputada. Menciona um precedente inusitado: o caso Cesare Battisti.

Acusado pelo governo italiano de ter militado numa organização terrorista —Proletários Armados pelo Comunismo— Battisti foi condenado pelo assassinato de quatro pessoas. Fugiu para o Brasil. Com o voto favorável de Lewandowski, o Supremo aprovou sua extradição. Lula deu de ombros. Em 2010, no último dia do seu segundo mandato, concedeu asilo político a Battisti.

Em 2018, Michel Temer revogou o ato de Lula e determinou a extradição, novamente avalizada pelo Supremo. Lewandowski acredita que o governo direitista da primeira-ministra Giorgia Meloni levará em conta o princípio da reciprocidade, negando a Zambelli o status de perseguida política que ela reivindica.