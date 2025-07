Trump pisca na economia, ajuda Lula na política e fere Bolsonaro

De resto, a situação penal de Bolsonaro não mudou um milímetro. Continua no corredor que conduz à cadeia. Será julgado em setembro. O mandado de prisão deve ser expedido antes do Natal. Não será uma decisão de Alexandre de Moraes, mas da Primeira Turma. Portanto, uma sentença do Supremo. Diferentemente do que Trump tenta fazer crer, respira-se no Brasil um ar democrático que escasseia nos Estados Unidos.