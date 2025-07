Há nova trama golpista em curso

Em 6 de novembro de 2024, Bolsonaro iluminou a cena numa entrevista à Folha. Tratou a volta de Trump como parte do seu "sonho" de concorrer ao Planalto em 2026. "É igual a uma caminhada de mil passos, você tem que dar o primeiro, tem que dar o décimo. E o Trump é um passo importantíssimo", disse.

Há três semanas, em 7 de junho, Trump postou na sua rede social: "Estarei assistindo à caça às bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores muito de perto. O único julgamento que deveria estar acontecendo é um julgamento pelos eleitores do Brasil".

É só juntar lé com cré. Está em curso no Brasil uma nova tentativa de subversão do processo democrático. Com algumas diferenças. O pedido de intervenção soa na Casa Branca, não no QG do Exército. A GLO é um tarifaço do Trump. O Punhal Verde e Amarelo virou uma Magnitsky "morte financeira". Que ainda pode asfixiar os chefes do Congresso se não pautarem a anistia e o impeachment do Xandão.