Bolsotrumpismo restaura anormalidade do pós-8/1

Os discursos de desagravo em resposta à ofensiva de Trump contra Alexandre de Moraes dão à sessão de reabertura do Supremo, de volta das férias, um quê reprise do day after da Festa da Selma. A diferença é que o mecânico Fábio Alexandre de Oliveira, que gritou "é o povo que manda nessa porra" ao sentar na cadeira de Xandão, disse à PF depois do quebra-quebra que era tudo "brincadeira". A Magnitsky é coisa séria.

A essa altura, com Bolsonaro e seus generais roçando as grades, o brasileiro já deveria estar usando "oito de janeiro" como adjetivo, significando fora de moda, ultrapassado. Todos entenderiam se alguém dissesse: "Que comportamento mais 8 de janeiro!". Mas a família Bolsonaro, em aliança com Trump, tenta novamente virar a página da história. Para trás. Dois anos e meio depois da tentativa de golpe, o Brasil sofre um novo surto da psicose do que ainda pode acontecer.

Os fatos que levaram ao 8 de janeiro deram ao Brasil a oportunidade de um novo começo. O dilúvio de irracionalidades seria uma intervenção divina para punir o Brasil por seus erros, forçando o país a se repensar. O diabo é que alguns brasileiros não querem se reinventar. No caso do clã Bolsonaro, não se esperava por exames de consciência ou atos de contrição. Mas imaginou-se que o instinto de sobrevivência levaria à autocontenção.