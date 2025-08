Moraes põe Eduardo Bolsonaro na trilha que leva o pai à prisão

Acusou-os de repetir o "modus operandi golpista". Disse que vai "ignorar" as sanções que lhe foram impostas por Trump ao aplicar contra ele a asfixia financeira da Lei Magnistik. Realçou que Eduardo e Figueiredo estenderam as ameaças de sanção aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta. O objetivo seria obter a aprovação de impeachment de ministros do Supremo e uma anistia que inclua Bolsonaro. Antecipou que "uma anistia seria inconstitucional".

Moraes afirmou que o rito do julgamento do processo que inclui Bolsonaro, com julgamento previsto para setembro, está mantido. Deixou subentendido, de resto, que Eduardo Bolsonaro, investigado pela prática dos crimes de coação no curso do processo penal, obstrução de investigação contra organização criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito e atentado à soberania se autoconverteu numa condenação criminal esperando na fila do Supremo para acontecer.

Foi como se Moraes eliminasse do seu vocabulário a partícula "se". Assim como ocorre com Bolsonaro, a futura sentença condenatória do filho deixou de ser considerada como mera hipótese.