Algoritmo intima Zanin a tornar apoio a Moraes em algo prático

Por uma trapaça do algoritmo, Cristiano Zanin foi sorteado pelo sistema eletrônico do Supremo como relator da ação contra o bloqueio financeiro imposto pelos Estados Unidos a Alexandre de Moraes. Foi como se o acaso intimasse o ministro a transformar o apoio retórico do Supremo a Moraes em providências práticas.

Ironicamente, Zanin preside a Primeira Turma do tribunal, o colegiado que se equipa para condenar Bolsonaro à prisão, dando de ombros para a chantagem de Trump. Baixado na última quarta-feira, o ato que enquadrou Moraes na Lei Magnitsky, submetendo-o a uma asfixia financeira, menciona explicitamente Bolsonaro, retratando-o como vítima de uma hipotética perseguição política.

Zanin enviou o caso para a Procuradoria-Geral da República. Requisitou pareceu de Paulo Gonet, chefe do Ministério Público Federal, sobre a ação movida na sexta-feira pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Nela, o deputado pede ao Supremo que determine aos bancos que operam no Brasil que se abstenham de executar as sanções da Casa Branca contra Moraes.