Maioria rejeita Bolsonaro e quer um nome alternativo ao de Lula

Entre as alternativas tisnadas com o sobrenome Bolsonaro, Michelle é a mais bem posta. Está a oito pontos de Lula. Eduardo perderia com desvantagem 12 pontos. Flávio, 11. O eleitorado instila na pesquisa um outro dado que potencializa a percepção de que a próxima sucessão será novamente marcada pela rejeição.

Seis em cada dez brasileiros (61%) disseram que não votariam em candidato que prometesse conceder indulto a Bolsonaro e seus cúmplices, livrando-os da cadeia diante da provável condenação no processo da trama golpista. É como se os eleitores informassem à direita nacional que toda forma de dependência é ruim. Não importa que o narcótico seja o álcool, a cocaína ou o bolsonarismo sabujo.

Com graus variáveis de clareza, sintonizaram-se com a ideia de conceder indulto a Bolsonaro Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho. Os membros do clã Bolsonaro também batem o bumbo da "anistia ampla, geral e irrestrita." Num ambiente assim, o eleitor vai às urnas com disposição para votar no mal menor. O que não elimina a sensação da maioria de que engolir o menor dos males é, ainda, escolher o mal.