Senador de tornozeleira não é bom exemplo, mas é ótimo aviso

O abraço no Mickey e no Pateta saiu caro. Moraes bloqueou o Pix, os cartões e as contas do viajante. O senador pediu um salvo-conduto para retornar ao Brasil sem ser preso. Ao desembarcar em Brasília, foi recepcionado pelos rapazes da Polícia Federal. Ganhou uma tornozeleira e restrições iguais às do mito —do recolhimento domiciliar noturno à abstinência de redes sociais.

O show de horrores já é muito ruim. Mas pode piorar se Marcos do Val resolver espernear como o amigo Daniel Silveira. Quando era deputado, Silveira também foi presenteado com uma tornozeleira. Arrancou o equipamento da perna e se entrincheirou no prédio do Congresso. Alegou que, ali, não poderia ser alcançado pela polícia.

O próprio Moraes ironizou a maluquice. "Não é só estranha e esdrúxula a situação, mas também de duvidosa inteligência a opção do réu, pois o mesmo terminou por cercear sua liberdade aos limites arquitetônicos da Câmara, situação muito mais drástica do que àquela prevista em decisão judicial".

Condenado, Silveira passou uma temporada na cadeia. Em julgamento que tem início previsto para setembro, Bolsonaro e os cúmplices do "núcleo crucial" do golpe também serão passados na tranca. Marcos do Val segue a mesma trilha. Eduardo Bolsonaro, às voltas com um processo de autocombustão, também.

Aos pouquinhos, a tornozeleira converte-se se num adorno do bolsonarismo. Enfeita o apodrecimento do movimento liderado pelo "mito".