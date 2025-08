Trump provoca curto-circuito no patriotismo de fãs de Bolsonaro

As manifestações de domingo revelaram que a deficiência do bolsonarismo não está nas ruas. Os atos tiveram boa presença nas capitais e no interior. O principal déficit do movimento está localizado entre as orelhas de Eduardo Bolsonaro. Ao atrair Trump para a arena política do Brasil, Eduardo provocou um curto-circuito no patriotismo dos devotos do seu pai.

Manifestantes enrolaram-se na bandeira dos Estados Unidos. A imagem de Trump foi cultuada em cartazes. Continham mensagens de agradecimento pelas sanções financeiras contra Alexandre de Moraes. Governadores de direita com pretensões presidenciais preferiram não comparecer. Proibido de sair ao meio-fio nos finais de semana, Bolsonaro também não foi ao microfone.

É devastador o resultado da campanha de Eduardo junto a Trump para livrar o pai da cadeia. Aumentou o rol de crimes atribuídos a Bolsonaro. Instalou uma tornozeleira na perna dele. Induziu a Casa Branca a adotar um tarifaço que, na opinião de 89% dos eleitores ouvidos pelo Dadtafolha, prejudicará empresas e empregos no Brasil. Mandou para as calendas a ideia de anistia, repudiada por 61% dos brasileiros.