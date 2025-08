Brasil agora é obrigado a olhar para cercadinho de Washington

Pior do que uma crise, só duas crises. Prestes a ser julgado por comandar a trama golpista, Bolsonaro se decompõe antes da condenação graças a outro caso. Moraes abriu em 26 de maio inquérito para apurar as ações antipatrióticas da sociedade da família Bolsonaro com Trump. Dali a 48 dias, grudou a tornozeleira na perna do patriarca. Decorridos 70 dias, trancou-o em casa.

Deu-se em maio de 2020 um dos mais célebres rompantes de Bolsonaro no cercadinho do Alvorada. Incomodado com o cerco de Moraes a empresários bolsonaristas, ele bradou: "Acabou, porra!". Seis anos depois, imaginou que as sanções da Lei Magnitisk e as tarifas contra as exportações do Brasil soariam como um novo ultimato ao Supremo. Deu no que está dando.