Briga Bolsonaro X Moraes intima centrão a se definir sobre anistia

O motim bolsonarista que paralisou o Congresso no primeiro dia da volta dos parlamentares das férias como que intima o centrão a descer do muro. Em resposta à decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro por Alexandre de Moraes, a oposição impôs condições para permitir que a Câmara e o Senado voltem a funcionar.

Para suspender o motim, o bolsonarismo exige a aprovação de uma geringonça que Flávio Bolsonaro chamou de "pacote da paz." O embrulho contém três propostas 100% feitas de pólvora: a anistia de Bolsonaro, o impeachment de Moraes e o fim do foro privilegiado, com a anulação do julgamento da trama golpista no Supremo e a transferência do caso para a estaca zero da primeira instância do Judiciário.

A facção legislativa de Bolsonaro não tem votos para aprovar as propostas que, na prática, colocam o Congresso de joelhos diante da chantagem de Trump. O PT e seus aliados na esquerda tampouco dispõem de número para rejeitá-las. O impasse coloca a resolução do impasse no colo do centrão. Os partidos do conglomerado têm três alternativas.