Congresso ganha aparência de hospício dirigido pelos loucos

Para suspender o motim, o bolsonarismo exige a aprovação de um "pacote da paz" 100% feito de pólvora. Além da anistia, o embrulho inclui o impeachment de Alexandre de Moraes e o fim do foro privilegiado, com a anulação do julgamento da trama golpista no Supremo e a transferência do caso para a estaca zero primeira instância do Judiciário. Tudo em nome da democracia.

O brasileiro que acorda cedo, sacode no ônibus a caminho do trabalho ou da fila do desemprego observa essa conversa de maluco e se pergunta: Quer dizer que a democracia um circo? Até quando o regime será feito de três poderes e milhões de impotências?

Os cultores de Bolsonaro agem como psicóticos ávidos por abrir a cela do Messias antes que o Supremo o interne no sistema prisional. A maior contribuição que o pedaço conservador do eleitorado pode fazer por esses hipotéticos representantes é dar alta a todos eles. Faça um bolsonarista amotinado trabalhar. Não o reeleja.