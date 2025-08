Lula faz 3 gols e joga uma bola na trave ao falar sobre tarifaço

A bola bateu na trave no trecho em que Lula insinuou que não cogita procurar a Casa Branca no momento: "O dia em que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar."

Conversa entre chefes de Estado não é conversa de bar. Trump já deu demonstrações de que o bom diálogo é aquele em que ele obriga o interlocutor a calar a boca. Um eventual telefonema não deveria depender da "intuição", mas de uma negociação diplomática que dê a garantias de que, num eventual telefonema, Lula será atendido e respeitado.

Lula declarou que "só o povo manda no presidente". Pesquisa Datafolha revelou que 72% dos brasileiros avaliam que o presidente deveria tentar convencer os Estados Unidos a recuar do tarifaço.

Portanto, não caberia a Lula senão declarar, sem meias palavras, que ordenou ao Itamaraty que faça o impossível para preparar uma conversa pessoal com Trump. Isso não é "humilhação", mas obrigação de um chefe de Estado.