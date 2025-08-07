Centrão pega carona em motim bolsonarista para fugir do STF
Com os pés afundados no lodaçal de mais de 80 inquéritos sobre desvios na aplicação de verbas federais malversadas por meio de emendas parlamentares, o centrão pegou carona no motim congressual do bolsonarismo. A sublevação foi suspensa entre a noite de quarta-feira e a manhã desta quinta, em meio a negociações para a inclusão na pauta da Câmara de proposta que acaba com o foro privilegiado para os poderosos.
O bolsonarismo deseja tirar Bolsonaro do Supremo. O centrão quer blindar parlamentares afundados no pântano das emendas. O objetivo é enviar o processo da trama do golpe e os casos de malversação de verbas federais para a estaca zero da primeira instância. Ali, abre-se a perspectiva de uma infinidade de recursos, que conduzem os crimes à prescrição —um outro nome para impunidade.
Na hipótese de avançar, a manobra tira da grelha do Supremo a delinquência das emendas. Mas é improvável que chegue a tempo de acudir Bolsonaro, cujo julgamento está previsto para o mês que vem. Ciente dos riscos, o bolsonarismo sustenta que o acordo inclui também a votação da anistia. Mas nesse ponto, o centrão topou apenas debater a matéria, sem compromisso com a aprovação.
Não é a primeira vez que o Congresso trata do fim do foro privilegiado. Em 2017, num instante em que o Supremo estava prestes a limitar a abrangência do "privilégio", o Senado aprovou projeto que extinguia a prerrogativa para todas as autoridades, exceto os chefes dos Três Poderes.
O então senador Romero Jucá resumiu a proposta em três frases: "Se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba." Aprovada pelos senadores, a proposta passou pelas comissões da Câmara. Estacionou no porta do plenário.
Nessa época, o centrão estava enrolado no petrolão, um escândalo que impulsionou a vitória de Bolsonaro em 2018. O mesmo Jucá havia sido pilhado num grampo em que defendia a costura de um "grande acordo nacional." Um acordo "com o Supremo, com tudo." Agora, deseja-se retomar o acerto que transfere a "suruba" para a primeira instância.
