Congresso é invadido pelo MSV, Movimento dos Sem-Vergonha

A facção de Bolsonaro no Congresso fundou nesta semana o MSV, Movimento dos Sem-Vergonha. Invadiu os plenários da Câmara e do Senado há três dias. Os sem-vergonha consideram-se donos de latifúndios de verdade. Como suas verdades são alternativas e improdutivas, tentam legitimá-las por meio de leis aprovadas na marra.

Na noite passada, o MSV consentiu que Hugo Motta sentasse no trono e discursasse por alguns minutos. Mas interditou a votação da MP que libera crédito para ressarcir aposentados roubados. Com a autoridade ainda bloqueada, Davi Alcolumbre tenta aprovar nesta quinta-feira, em sessão virtual, a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos.

Com Bolsonaro roçando as grades, restou aos sem-vergonha se organizarem mais ou menos nos moldes dos sem-terra para cobrar uma reforma no modelo. Na clássica definição de Churchill, a democracia é o pior regime possível com exceção de todos os outros. O MSV luta para implementar as piores alternativas.