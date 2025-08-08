Arruaça que fechou Congresso por 30 horas terminou em orgia
Terminou em orgia a arruaça que fechou o Congresso por 30 horas em protesto contra a prisão domiciliar de Bolsonaro. A conjuntura atirou corruptos e golpistas num mesmo tanque com água suja no Congresso. A experiência tem sido reveladora.
Eles deslocam suas massas em líquido na mesma direção. Esperneiam do mesmo modo. Não há, estatisticamente, mais verrugas ou flatulência em um lado do que no outro. Ambos aceitam tudo, exceto conjunção criminal com o Supremo.
Em 2018, impulsionado pelas perversões do petrolão, Bolsonaro ria quando Augusto Heleno cantarolava "se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão." Hoje, o bolsonarismo aplaude Romero Jucá, um ex-presidente do MDB que se recusou participar de uma "suruba seletiva" em 2017. "Se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba."
A orgia do fim do foro chega tarde para Bolsonaro. Na bica de ser condenado, o capitão dificilmente se beneficiaria do arranjo. Mas seus operadores avaliam que, livres do Supremo, os larápios do orçamento se sentiriam mais à vontade para anistiar o golpismo.
Escaldados, os tecelões do centrão se dispõem a debater a anistia, sem compromisso de aprovação. O bolsonarismo corre o risco de terminar como um personagem da música que inspirou a frase de Romero Jucá.
Popularizada pelo grupo Mamonas Assassinas, a canção virou hit de festas infantis na década de 90. O verso mais pungente fala do drama de uma alma atormentada que se meteu numa suruba portuguesa: "Já me passaram a mão na bunda e ainda não comi ninguém."
