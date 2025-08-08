Arruaça que fechou Congresso por 30 horas terminou em orgia

Terminou em orgia a arruaça que fechou o Congresso por 30 horas em protesto contra a prisão domiciliar de Bolsonaro. A conjuntura atirou corruptos e golpistas num mesmo tanque com água suja no Congresso. A experiência tem sido reveladora.

Eles deslocam suas massas em líquido na mesma direção. Esperneiam do mesmo modo. Não há, estatisticamente, mais verrugas ou flatulência em um lado do que no outro. Ambos aceitam tudo, exceto conjunção criminal com o Supremo.

Em 2018, impulsionado pelas perversões do petrolão, Bolsonaro ria quando Augusto Heleno cantarolava "se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão." Hoje, o bolsonarismo aplaude Romero Jucá, um ex-presidente do MDB que se recusou participar de uma "suruba seletiva" em 2017. "Se acabar o foro, é para todo mundo. Suruba é suruba. Aí é todo mundo na suruba."