Até ontem, Bolsonaro tachava fim do foro no STF de 'engodo'

Numa entrevista concedida à revista Veja no ano pré-eleitoral de 2017, Bolsonaro avaliava que a mudança do foro privilegiado colocaria os crimes do Poder num caminho que retardava a prisão.

Nessa época, Bolsonaro percorria o país surfando como pré-candidato onda antipetista e anticorrupção que o levaria ao Planalto no ano seguinte. Tinha pressa para conhecer os veredictos. Defendia a prisão após condenação em segunda instância.

Afirmava, de resto, que eliminar a prerrogativa de um parlamentar de ser julgado no Supremo seria "um engodo", uma "maneira de fazer com que esses que hoje têm foro privilegiado levem 20, 25, 30 anos até que tenham uma decisão final sobre o seu processo".