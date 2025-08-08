Até ontem, Bolsonaro tachava fim do foro no STF de 'engodo'
Numa entrevista concedida à revista Veja no ano pré-eleitoral de 2017, Bolsonaro avaliava que a mudança do foro privilegiado colocaria os crimes do Poder num caminho que retardava a prisão.
Nessa época, Bolsonaro percorria o país surfando como pré-candidato onda antipetista e anticorrupção que o levaria ao Planalto no ano seguinte. Tinha pressa para conhecer os veredictos. Defendia a prisão após condenação em segunda instância.
Afirmava, de resto, que eliminar a prerrogativa de um parlamentar de ser julgado no Supremo seria "um engodo", uma "maneira de fazer com que esses que hoje têm foro privilegiado levem 20, 25, 30 anos até que tenham uma decisão final sobre o seu processo".
Hoje, a tropa bolsonarista no congresso rala para incluir rapidamente na pauta da Câmara proposta que transfere o foro dos poderosos do topo para o térreo do Judiciário. Algo que beneficie o próprio Bolsonaro, na bica de ser condenado no Supremo no âmbito do processo do golpe, e todos os congressistas enlameados no escândalo das emendas.
A chance de a manobra beneficiar Bolsonaro, cujo julgamento está marcado para o mês que vem, é pequena, muito pequena, diminuta. Mas a simples movimentação potencializa a impressão de que, em política, a coerência é variável como a direção do vento.
Quem ontem achava que os transgressores não deveriam ser perdoados antes do enforcamento hoje avalia que o melhor é providenciar uma anistia antes da condenação. Ou adiar o patíbulo de todas as transgressões até a prescrição da corda.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.