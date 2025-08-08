Presidência de Motta virou piada
Na Câmara, corre uma piada: Se a debilidade política levasse Hugo Motta a renunciar à presidência da Casa, a Polícia Legislativa teria ordens para matar imediatamente os dois deputados que compõem a linha de sucessão.
A Câmara chefiada pelo bolsonarista Altineu Côrtes, primeiro vice-presidente, seria impensável. Ele já avisou que colocará a anistia do "mito" em votação na primeira oportunidade.
Impedido o impensável, quem assumiria em seu lugar seria o lamentável. O segundo vice-presidente, Elmar Nascimento, é coadjuvante do irmão Elmo num enredo de desvio de verbas federais esquadrinhado no Supremo.
Para evitar o massacre, com graves repercussões internacionais, os deputados rezam para que o absurdo não renuncie. A carnificina dos vices de Hugo Motta poderia chamar a atenção de Trump. Melhor não correr o risco de amanhecer com submarinos nucleares americanos no Lago Paranoá.
