Presidência de Motta virou piada

Na Câmara, corre uma piada: Se a debilidade política levasse Hugo Motta a renunciar à presidência da Casa, a Polícia Legislativa teria ordens para matar imediatamente os dois deputados que compõem a linha de sucessão.

A Câmara chefiada pelo bolsonarista Altineu Côrtes, primeiro vice-presidente, seria impensável. Ele já avisou que colocará a anistia do "mito" em votação na primeira oportunidade.

Impedido o impensável, quem assumiria em seu lugar seria o lamentável. O segundo vice-presidente, Elmar Nascimento, é coadjuvante do irmão Elmo num enredo de desvio de verbas federais esquadrinhado no Supremo.