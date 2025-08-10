Eduardo prevê Apocalipse: EUA irão 'às últimas consequências!'
Aos pouquinhos, Eduardo Bolsonaro vai demonstrando que não sofre de insanidade, como acusam os rivais. Ao contrário, aproveita cada segundo do seu convívio com ela. Apaixonou-se pela insânia. E sua paixão é plenamente correspondida.
Cada nova postagem do filho de Bolsonaro é um torpedo contra o Brasil. No seu penúltimo libelo antipatriótico, Eduardo assumiu a função de intérprete de outra ameaça de Christopher Landau, o número dois do Departamento de Estado americano.
Ecoado pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Landau insinuou que a Casa Branca está de olho em Alexandre de Moraes. Anotou que "um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros ramos, ou suas famílias, com prisão, encarceramento ou outras penalidades."
A separação dos poderes de um Estado é a maior garantia de liberdade já concebida pela humanidade. Nenhum poder, nem mesmo uma pessoa, pode acumular autoridade excessiva se for controlada pelos demais. Mas uma separação formal não significa nada se um dos poderes tiver meios de? https://t.co/CjJolkmYxn-- Embaixada EUA Brasil (@EmbaixadaEUA) August 9, 2025
A embaixada traduziu para o português a intimidação do sub de Marco Rubio, secretario de Estado americano. Eduardo cuidou da tradução das palavras de Landau para o bolsonarês. Enxergou na intromissão de Washington um sinal de que "os Estados Unidos não estão para brincadeira".
"O recado é claro", disse o filho de Bolsonaro em vídeo pendurado nas redes no final de semana. "Para quem ainda não entendeu, os Estados Unidos estão dispostos a ir às últimas consequências para destruir todos os obstáculos ao resgate da harmonia entre os Poderes."
Eduardo se absteve de definir "ultimas consequências." Mas deu a entender que o Apocalipse americano alcançará as togas que se equipam para enviar Bolsonaro à cadeia e os parlamentares que conspiram contra a aprovação da anistia do "mito" e do impeachment de Moraes.
"Todos os que forem enxergados como peças e mecanismos desse sistema de 'ditadura de toga' serão atingidos para o bem do Brasil", alardeou o deputado.
Os EUA não estão para brincadeira.-- Eduardo Bolsonaro (@BolsonaroSP) August 10, 2025
*Via @DeputySecState @EmbaixadaEUA https://t.co/1Iz6Xc5CKm pic.twitter.com/GYrvwqzdcI
Dedicado em tempo integral à sua cruzada antipatriótica, o que o filho de Bolsonaro declarou, com outras palavras, foi mais ou menos o seguinte: "A iminente condenação de papai atiçará a fúria Trump. Que não hesitará em decretar o Juízo Final. Para o bem do Brasil".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.