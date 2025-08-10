Assine UOL
Eduardo prevê Apocalipse: EUA irão 'às últimas consequências!'

Bandeira dos Estados Unidos
Bandeira dos Estados Unidos Imagem: Pexels

Aos pouquinhos, Eduardo Bolsonaro vai demonstrando que não sofre de insanidade, como acusam os rivais. Ao contrário, aproveita cada segundo do seu convívio com ela. Apaixonou-se pela insânia. E sua paixão é plenamente correspondida.

Cada nova postagem do filho de Bolsonaro é um torpedo contra o Brasil. No seu penúltimo libelo antipatriótico, Eduardo assumiu a função de intérprete de outra ameaça de Christopher Landau, o número dois do Departamento de Estado americano.

Ecoado pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Landau insinuou que a Casa Branca está de olho em Alexandre de Moraes. Anotou que "um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros ramos, ou suas famílias, com prisão, encarceramento ou outras penalidades."

A embaixada traduziu para o português a intimidação do sub de Marco Rubio, secretario de Estado americano. Eduardo cuidou da tradução das palavras de Landau para o bolsonarês. Enxergou na intromissão de Washington um sinal de que "os Estados Unidos não estão para brincadeira".

"O recado é claro", disse o filho de Bolsonaro em vídeo pendurado nas redes no final de semana. "Para quem ainda não entendeu, os Estados Unidos estão dispostos a ir às últimas consequências para destruir todos os obstáculos ao resgate da harmonia entre os Poderes."

Eduardo se absteve de definir "ultimas consequências." Mas deu a entender que o Apocalipse americano alcançará as togas que se equipam para enviar Bolsonaro à cadeia e os parlamentares que conspiram contra a aprovação da anistia do "mito" e do impeachment de Moraes.

"Todos os que forem enxergados como peças e mecanismos desse sistema de 'ditadura de toga' serão atingidos para o bem do Brasil", alardeou o deputado.

Dedicado em tempo integral à sua cruzada antipatriótica, o que o filho de Bolsonaro declarou, com outras palavras, foi mais ou menos o seguinte: "A iminente condenação de papai atiçará a fúria Trump. Que não hesitará em decretar o Juízo Final. Para o bem do Brasil".

