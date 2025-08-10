Eduardo prevê Apocalipse: EUA irão 'às últimas consequências!'

Aos pouquinhos, Eduardo Bolsonaro vai demonstrando que não sofre de insanidade, como acusam os rivais. Ao contrário, aproveita cada segundo do seu convívio com ela. Apaixonou-se pela insânia. E sua paixão é plenamente correspondida.

Cada nova postagem do filho de Bolsonaro é um torpedo contra o Brasil. No seu penúltimo libelo antipatriótico, Eduardo assumiu a função de intérprete de outra ameaça de Christopher Landau, o número dois do Departamento de Estado americano.

Ecoado pela embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Landau insinuou que a Casa Branca está de olho em Alexandre de Moraes. Anotou que "um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros ramos, ou suas famílias, com prisão, encarceramento ou outras penalidades."