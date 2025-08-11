Nas alegações finais, suporte de Trump a Bolsonaro é imprestável
Bolsonaro tem até quarta-feira para apresentar ao Supremo seus últimos argumentos no caso da trama do golpe. Chega à fase das alegações finais em situação inusitada. Precisa demonstrar que dispõe de algo mais além do apoio de Trump.
O chefe da "organização criminosa" ficou espremido entre dois grupos. De um lado, Trump e seus operadores assinam sanções e ameaças contra o Brasil e suas autoridades. Do outro lado, os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assinam apenas sentenças.
A defesa de Bolsonaro precisa demonstrar nas próximas 72 horas que dispõe de alguma carta nova capaz de produzir o milagre da absolvição. Nesse desafio, o suporte político de Trump, além de imprestável, ajuda a piorar a situação.
Bolsonaro é o primeiro presidiário da história a ser encarcerado no regime de conta-gotas. A apreensão do passaporte já havia trancado o "mito" no Brasil. Frutos da parceria de Eduardo Bolsonaro com Trump, a tornozeleira e o isolamento social noturno impediram-no de deixar Brasília.
Com a prisão domiciliar decretada na semana passada, a sala de estar de Bolsonaro virou antessala da cela. O futuro presidiário demora a perceber que joga um jogo cujo resultado não pode ser revertido no tapetão da Casa Branca.
