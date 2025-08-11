Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Trump se relaciona com Brasil como martelo diante do prego

Josias de Souza
Colunista do UOL
01/07/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
01/07/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Imagem: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No esforço que empreende para abrir canais de negociação com a Casa Branca, o Planalto esperava pelo pior. Obteve algo pior do que o esperado. Descobriu que a característica fundamental da tentativa de negociação do Brasil com os Estados Unidos é passar mais de um mês sinalizando que tem muito a dizer para chegar à constatação de que o outro lado não tem nada a ouvir.

Fernando Haddad informou nesta segunda-feira que foi cancelada a conversa que teria na quarta com o Secretário do Tesouro americano Scott Bessant. Na semana passada, quando o agendamento do contato foi noticiado, Eduardo Bolsonaro sinalizou que agiria para impedir que ocorresse. Haddad acusou o golpe.

Em entrevista à Globo News, o ministro da Fazenda disse que a "militância antidiplomática" agiu junto a assessores de Trump e "a reunião virtual foi desmarcada sem que uma nova data tenha sido agendada." Ficou claro, segundo Haddad, que "a questão comercial não está na pauta."

A intoxicação política da agenda comercial estava clara como água de bica desde o início de julho, quando Trump atribui a sanção contra o Brasil a uma hipotética "caça às bruxas" contra Bolsonaro. Mas a exclusão de quase 700 produtos da sanção de 50%, levou o Planalto a cultivar a pretensão de incluir produtos como café e carne na lista de exceções.

Alheio aos superávits que os Estados Unidos colecionam com o Brasil, Trump deixou os exportadores brasileiros em situação delicada. Empurrou-os de um penhasco. Não restou ao Planalto senão ajudar as empresas obter asas, providenciando um plano de contingência que atenue o inevitável contato com o chão.

Se o cancelamento da conversa de Haddad com Bessant serve para alguma coisa é para deixar ainda mais evidente que Trump optou por tratar o Brasil mais ou menos como um martelo trata um prego. Seria uma ingenuidade imaginar que não virão novas marteladas depois da provável condenação de Bolsonaro.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.