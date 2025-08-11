Trump se relaciona com Brasil como martelo diante do prego
No esforço que empreende para abrir canais de negociação com a Casa Branca, o Planalto esperava pelo pior. Obteve algo pior do que o esperado. Descobriu que a característica fundamental da tentativa de negociação do Brasil com os Estados Unidos é passar mais de um mês sinalizando que tem muito a dizer para chegar à constatação de que o outro lado não tem nada a ouvir.
Fernando Haddad informou nesta segunda-feira que foi cancelada a conversa que teria na quarta com o Secretário do Tesouro americano Scott Bessant. Na semana passada, quando o agendamento do contato foi noticiado, Eduardo Bolsonaro sinalizou que agiria para impedir que ocorresse. Haddad acusou o golpe.
Em entrevista à Globo News, o ministro da Fazenda disse que a "militância antidiplomática" agiu junto a assessores de Trump e "a reunião virtual foi desmarcada sem que uma nova data tenha sido agendada." Ficou claro, segundo Haddad, que "a questão comercial não está na pauta."
A intoxicação política da agenda comercial estava clara como água de bica desde o início de julho, quando Trump atribui a sanção contra o Brasil a uma hipotética "caça às bruxas" contra Bolsonaro. Mas a exclusão de quase 700 produtos da sanção de 50%, levou o Planalto a cultivar a pretensão de incluir produtos como café e carne na lista de exceções.
Alheio aos superávits que os Estados Unidos colecionam com o Brasil, Trump deixou os exportadores brasileiros em situação delicada. Empurrou-os de um penhasco. Não restou ao Planalto senão ajudar as empresas obter asas, providenciando um plano de contingência que atenue o inevitável contato com o chão.
Se o cancelamento da conversa de Haddad com Bessant serve para alguma coisa é para deixar ainda mais evidente que Trump optou por tratar o Brasil mais ou menos como um martelo trata um prego. Seria uma ingenuidade imaginar que não virão novas marteladas depois da provável condenação de Bolsonaro.
