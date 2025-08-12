Novos tiros de Trump contra o Brasil atingem o aliado Tarcísio

O governo Trump fez novos disparos contra o Brasil nesta terça-feira. Relatório do Departamento de Estado americano sobre violações de direitos humanos no mundo ecoou os ataques corrosivos da Casa Branca ao governo Lula e ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Dessa vez, os tiros ricochetearam em Tarcísio de Freitas.

Num capítulo dedicado à violência policial, o documento anota que "houve vários relatos de policiais cometendo execuções arbitrárias ou ilegais" em São Paulo. Menciona mortes que ocorreram em operação realizada na Baixada Santista. Trata como "homicídio qualificado", com "obstrução de provas", a execução de Fábio Oliveira Ferreira, atribuída a policiais militares em ação penal.

O documento dá nome às fardas: "O Capitão Marcos Correa de Moraes Verardino, um dos coordenadores da operação, teria disparado três tiros contra Ferreira após ele se render", e o Cabo Ivan Pereira da Silva teria atirado duas vezes no peito da vítima enquanto ela estava caída no chão." Ambos "foram absolvidos". O Ministério Público "recorreu da decisão."