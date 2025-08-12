Pacote de blindagem realiza para políticos o sonho dos criminosos
Impulsionado pelo motim que paralisou o Congresso por 30 horas na semana passada, o pacote que fornece aos congressistas uma blindagem contra inquéritos e ações penais poderia ser chamado de "Bolsa PCC". Se aprovado, o pacote realizará para os políticos o sonho de qualquer membro de organização criminosa. O devaneio é 100% feito de impunidade.
Hoje, inquéritos contra deputados e senadores são abertos a pedido da Procuradoria-Geral da República com autorização do Supremo Tribunal Federal. Deseja-se transferir a investigação e o julgamento de ações contra parlamentares para instâncias inferiores do Judiciário. Pior: pretende-se condicionar a abertura de inquéritos a uma autorização prévia do próprio Congresso.
Se aprovadas, as mudanças promoverão um recuo de duas décadas. A regra que condicionava a abertura de processos contra deputados e senadores vigorou até 2001. Para fugir do desgaste social, a Câmara e o Senado preferiam se abster de votar. Na prática, a inação da corporação assegurava a impunidade dos seus membros. Os processos eram bloqueados por um pacto de silêncio.
A restauração desse Éden dos transgressores foi urdida pela tropa bolsonarista como isca para atrair os partidos do centrão para a tese da anistia de Bolsonaro. Nessa formulação, parlamentares que frequentam o patíbulo como protagonistas de desvios de verbas federais de emendas orçamentárias ficariam à vontade para peitar o Supremo depois que fossem retirados da fila da forca.
Pressionado para incluir o pacote tóxico na pauta do plenário, o presidente da Câmara empurrou a encrenca com a barriga em reunião com os líderes partidários nesta terça-feira. Alegando falta de consenso, Hugo Motta optou por priorizar o debate sobre a aprovação de uma nova lei que proteja as crianças nas redes sociais.
A criação do "Bolsa PCC" foi adiada, não sepultada. Ou a sociedade faz barulho ou assistirá à consolidação da política como mais um ramo do crime organizado.
