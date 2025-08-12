Assine UOL
Josias de Souza

Pacote de blindagem realiza para políticos o sonho dos criminosos

Colunista do UOL
Hugo Motta se senta na cadeira da presidência no plenário da Câmara, após tentativa de bloqueio de parlamentares bolsonaristas
Hugo Motta se senta na cadeira da presidência no plenário da Câmara, após tentativa de bloqueio de parlamentares bolsonaristas Imagem: Pedro Ladeira - 6.ago.2025/Folhapress

Impulsionado pelo motim que paralisou o Congresso por 30 horas na semana passada, o pacote que fornece aos congressistas uma blindagem contra inquéritos e ações penais poderia ser chamado de "Bolsa PCC". Se aprovado, o pacote realizará para os políticos o sonho de qualquer membro de organização criminosa. O devaneio é 100% feito de impunidade.

Hoje, inquéritos contra deputados e senadores são abertos a pedido da Procuradoria-Geral da República com autorização do Supremo Tribunal Federal. Deseja-se transferir a investigação e o julgamento de ações contra parlamentares para instâncias inferiores do Judiciário. Pior: pretende-se condicionar a abertura de inquéritos a uma autorização prévia do próprio Congresso.

Se aprovadas, as mudanças promoverão um recuo de duas décadas. A regra que condicionava a abertura de processos contra deputados e senadores vigorou até 2001. Para fugir do desgaste social, a Câmara e o Senado preferiam se abster de votar. Na prática, a inação da corporação assegurava a impunidade dos seus membros. Os processos eram bloqueados por um pacto de silêncio.

A restauração desse Éden dos transgressores foi urdida pela tropa bolsonarista como isca para atrair os partidos do centrão para a tese da anistia de Bolsonaro. Nessa formulação, parlamentares que frequentam o patíbulo como protagonistas de desvios de verbas federais de emendas orçamentárias ficariam à vontade para peitar o Supremo depois que fossem retirados da fila da forca.

Pressionado para incluir o pacote tóxico na pauta do plenário, o presidente da Câmara empurrou a encrenca com a barriga em reunião com os líderes partidários nesta terça-feira. Alegando falta de consenso, Hugo Motta optou por priorizar o debate sobre a aprovação de uma nova lei que proteja as crianças nas redes sociais.

A criação do "Bolsa PCC" foi adiada, não sepultada. Ou a sociedade faz barulho ou assistirá à consolidação da política como mais um ramo do crime organizado.

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

