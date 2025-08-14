Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Ao tentar saltar do caldeirão do golpe, general confirma fervura

Josias de Souza
Colunista do UOL
O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira (à esq.) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (à dir.) durante cerimônia no Quartel-General do Exército, em Brasília
O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira (à esq.) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (à dir.) durante cerimônia no Quartel-General do Exército, em Brasília Imagem: Lucio Tavora - 25.ago.22/Xinhua

Vale por uma delação a última manifestação que a defesa do general Paulo Sérgio Nogueira enfiou dentro do processo sobre o golpe. Nela, o ex-ministro da Defesa se manteve na contramão dos seus cúmplices. Em vez de desqualificar, qualificou a denúncia da Procuradoria.

A defesa do general evitou o caminho cômodo do ataque ao delator. Quem lê a peça fica com a impressão de que Paulo Sérgio assumiu o papel de um náufrago que se agarra a pedaços da delação de Mauro Cid como se confundisse jacaré com tronco.

A petição dos advogados do general realça, por exemplo, o trecho do depoimento no qual Cid declarou que ele temia que Bolsonaro, cercado de radicais, assinasse "uma doideira". A defesa tenta igualar o Paulo Sérgio ao general Freire Gomes, o comandante tirou o Exército do golpe de Bolsonaro.

A defesa de Paulo Sérgio não chega a tirar o pescoço do general da forca. Há nos autos muitos dados que o incriminam. Mas fornece mais corda para o enforcamento de Bolsonaro e dos outros cúmplices. Ao tentar saltar do caldeirão do golpe, o general confirma a fervura que os outros em encrencados tentam negar.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.