Defesa de Bolsonaro cria Brasil fictício em que nada aconteceu
O Brasil teria virado de ponta-cabeça se o golpe de Bolsonaro não tivesse falhado: o TSE fechado, a eleição anulada, Lula, Alckmin e Xandão assassinados... Uma selvageria inédita. Na última peça que entregou ao Supremo Tribunal Federal antes do julgamento, a defesa de Bolsonaro conseguiu criar um país ainda mais inimaginável: um Brasil em que nada aconteceu.
O Brasil alternativo da defesa é um país com o relógio quebrado. Parou no instante em que o general Freire Gomes e o brigadeiro Baptista Júnior disseram "não" a Bolsonaro. Nesse enredo que suprime a resistência dos comandantes militares, a defesa acorrentou o "mito" a mandamentos negativos. Todos começam com não.
"Não existe decreto assinado. Não existe pedido de movimentar as tropas. Não existe prova do golpe. Não há uma única prova que atrele o peticionário ao plano 'Punhal Verde e Amarelo' ou aos atos dos chamados Kids Pretos e muito menos aos atos de 08 de janeiro".
Na ficção da defesa, que nenhum autor de novela subscreveria para não passar por improvável, Bolsonaro jamais ultrapassou as fronteiras de um "ato preparatório". Coisa "impunível". Arrastou os militares para um "brainstorm". Nele, discutiu uma GLO para evitar o trancamento de rodovias federais.
A defesa como que liberou o Supremo para condenar Bolsonaro. Para que o "mito" fosse absolvido, a sociedade teria que amargar uma pena perpétua. O brasileiro seria condenado a viver até o final dos tempos num país que chama trama golpista de "brainstorm".
É melhor enviar o mito e seus cúmplices para a cadeia do que trancar a plateia num teatro de absurdos em que nada precisa ser muito explicado. Nem mesmo um atentado contra o Estado democrático de direito.
