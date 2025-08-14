Assine UOL
Opinião

Reiteração dos ataques fazem de Trump ator da sucessão de 2026

Ao elevar o tom dos seus ataques contra o Brasil nesta quinta-feira, Trump transformou sua cruzada num processo que visa convertê-lo em ator da sucessão presidencial de 2026. A investida de Trump é economicamente incoerente e politicamente arriscada.

A incoerência se deve ao fato de que a alegação de Trump de que "o Brasil tem sido um parceiro comercial horrível em termos de tarifas", está escorada em mentiras. O Brasil coleciona déficits na relação comercial com os Estados Unidos há 17 anos. Dos dez produtos mais exportados por empresas americanas, oito entram em solo brasileiro com tarifa zero.

O risco da estratégia decorre da evidência de que as pauladas de Trump debilitam Bolsonaro e o bolsonarismo. Ao tratar o processo sobre a trama do golpe como uma "execução política" —"Eles pegaram um presidente e o colocaram na prisão ou estão tentando prendê-lo. [...] Acho isso terrível"— Trump oferece material para a campanha prematura de Lula.

Movido a intuição, Lula batizou de "Brasil Soberano" o plano de contingência do governo. Arrastou para a cerimônia de lançamento Hugo Motta e Davi Alcolumbre, uma dupla que, ameaçada de sanções por Eduardo Bolsonaro, porta-voz informal da Casa Branca, distancia-se da chantagem bolsonarista. No Senado, Alcolumbre sepultou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Na Câmara, Motta levou a proposta da anistia ao freezer.

Tarcísio de Freitas escondeu o boné vermelho de Trump. Mas retirou do armário a fantasia de presidenciável. Num evento do BTG, o governador paulista declarou na quarta-feira coisas assim: "O Brasil não aguenta mais o PT, o Brasil não aguenta mais o Lula."

Ou assim: "Apesar de parecer que a história do enfrentamento [com os Estados Unodos] possa render dividendo político, eu não concordo com essa visão. É voo de galinha. A sociedade vai cobrar solucionadores, e não criadores de confusão."

É cedo, muito cedo, para prever que o mote da soberania renderá dividendos para Lula na eleição de 2026, um ponto ainda longínquo no calendário. Mas parece óbvio que o tarifaço, considerado prejudicial à economia brasileira por 89% dos eleitores ouvidos pelo Datafolha, não ajuda candidatos que colocam a lealdade a Bolsonaro e a simpatia por Trump acima do interesse nacional.

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

