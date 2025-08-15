Julgamento de Bolsonaro testa os limites de Trump e da direita

Nesta semana, Trump sinalizou que não cogita fechar o paiol. Declarou que "o Brasil tem sido um parceiro comercial horrível". E classificou o julgamento de Bolsonaro como "execução política".

Trancado em casa, Bolsonaro recebeu um recado da cúpula do PL e de tecelões do centrão. Avalia-se que a condenação iminente impõe uma antecipação da escolha do candidato que o "mito" apoiará em 2026.

Informado sobre a pretensão dos aliados, Bolsonaro se absteve de responder. Ele ainda acalenta a ilusão de que a pressão de Trump produzirá no Congresso uma anistia capaz de recolocá-lo no jogo eleitoral.

O desespero embaça a capacidade de Bolsonaro de enxergar a realidade. Ele demora a perceber que, sem os votos de centrão, a anistia é uma quimera. Interessa ao grupo o espólio de votos do virtual condenado, não a sua reabilitação política.

Aliado de Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Motta, iluminou a conjuntura ao responder ao motim do bolsonarismo no Congresso com o congelamento do projeto da anistia.

Ao apressar os ponteiros do relógio, o Supremo como que impõe ao conservadorismo nacional uma decisão. A direita rumina a estratégia de apertar o passo em qualquer circunstância.