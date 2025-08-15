Assine UOL
Josias de Souza

Julgamento de Bolsonaro testa os limites de Trump e da direita

Josias de Souza
Colunista do UOL
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro Imagem: Jorge Silva - 24.jul.2025/Reuters

Presidente da Primeira Turma do Supremo, Cristiano Zanin marcou para 2 de setembro o início do julgamento de Bolsonaro. A sentença deve ser proferida dali a dez dias, em 12 de setembro.

A provável condenação testará os limites do intervencionismo de Trump no Brasil. Será testada também a disposição da direita nacional de se endireitar. Uma coisa está irremediavelmente atrelada à outra.

O tarifaço político dos Estados Unidos contra as exportações brasileiras, o enquadramento de Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky e a cassação dos vistos de oito magistrados não inibiram o Supremo. Ao contrário, impulsionaram a decisão que levou Bolsonaro à prisão domiciliar.

Nesta semana, Trump sinalizou que não cogita fechar o paiol. Declarou que "o Brasil tem sido um parceiro comercial horrível". E classificou o julgamento de Bolsonaro como "execução política".

Trancado em casa, Bolsonaro recebeu um recado da cúpula do PL e de tecelões do centrão. Avalia-se que a condenação iminente impõe uma antecipação da escolha do candidato que o "mito" apoiará em 2026.

Informado sobre a pretensão dos aliados, Bolsonaro se absteve de responder. Ele ainda acalenta a ilusão de que a pressão de Trump produzirá no Congresso uma anistia capaz de recolocá-lo no jogo eleitoral.

O desespero embaça a capacidade de Bolsonaro de enxergar a realidade. Ele demora a perceber que, sem os votos de centrão, a anistia é uma quimera. Interessa ao grupo o espólio de votos do virtual condenado, não a sua reabilitação política.

Aliado de Ciro Nogueira, ex-ministro de Bolsonaro, o presidente da Câmara, Hugo Motta, iluminou a conjuntura ao responder ao motim do bolsonarismo no Congresso com o congelamento do projeto da anistia.

Ao apressar os ponteiros do relógio, o Supremo como que impõe ao conservadorismo nacional uma decisão. A direita rumina a estratégia de apertar o passo em qualquer circunstância.

Trabalha-se com a perspectiva de que, tendo Lula como adversário, os votos do eleitorado radicalmente vinculado a Bolsonaro cairão no colo de um candidato conservador por gravidade, mesmo que o capitão retarde o seu apoio.

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

