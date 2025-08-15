Toga justa de Fux e Barroso põe sob refletores um nervo exposto
Luiz Fux e Luís Roberto Barroso meteram-se numa toga justa. Travaram uma discussão reveladora, constrangedora e ridícula. No final, a plateia teve dificuldades para entender por que os ministros continuam chamando um ao outro de "Vossa Excelência."
Discutia-se um julgamento da véspera. Nele, a maioria do Supremo considerou constitucional a cobrança de uma contribuição, a Cide, sobre remessas de dinheiro para o exterior. Relator, Fux ficou parcialmente vencido. Barroso transferiu a relatoria para Flávio Dino, o ministro que abriu a divergência.
Fux estrilou: "Nunca houve essa heterodoxia de se retirar da relatoria o relator vencido em parte mínima." Barroso disse ter oferecido ao colega a oportunidade de reajustar o seu voto, mantendo-se como relator.
Desmentido por Fux —"Vossa Excelência não me ofereceu"—, Barroso foi à jugular: "Tenho maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos." Chamaram-se mutuamente de mentirosos com raro refinamento.
O rififi entre Fux e Barroso foi revelador porque iluminou o nervo exposto que estressa as relações entre ala do Supremo sancionada por Trump e a banda que mantêm o visto de entrada nos Estados Unidos. Foi constrangedor porque comprovou que a inverdade mais traiçoeira é a verdade ligeiramente distorcida.
A cena foi ridícula porque ministros que se consideram inconfiáveis não deveriam usar o respeitoso tratamento de "Vossa Excelência". É impossível ser excelente e mentiroso ao mesmo tempo. Se não chegarem a um acordo, Barroso e Fux deveriam usar o pronome "senhor". Ou algo mais reles.
De resto, ficou demonstrado que a insignificância de certos egos diante do universo infinito é uma coisa muito chata. E se torna mais aborrecida quando ministros supremos fazem questão de expor isso sob refletores.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.