Toga justa de Fux e Barroso põe sob refletores um nervo exposto

Luiz Fux e Luís Roberto Barroso meteram-se numa toga justa. Travaram uma discussão reveladora, constrangedora e ridícula. No final, a plateia teve dificuldades para entender por que os ministros continuam chamando um ao outro de "Vossa Excelência."

Discutia-se um julgamento da véspera. Nele, a maioria do Supremo considerou constitucional a cobrança de uma contribuição, a Cide, sobre remessas de dinheiro para o exterior. Relator, Fux ficou parcialmente vencido. Barroso transferiu a relatoria para Flávio Dino, o ministro que abriu a divergência.

Fux estrilou: "Nunca houve essa heterodoxia de se retirar da relatoria o relator vencido em parte mínima." Barroso disse ter oferecido ao colega a oportunidade de reajustar o seu voto, mantendo-se como relator.