'Agromudos' rasgam dinheiro junto com Eduardo Bolsonaro
Rasgar dinheiro é coisa de maluco. O agronegócio passa por doido ao negligenciar os torpedos disparados por Eduardo Bolsonaro em suas penúltimas entrevistas. Numa, o filho de Bolsonaro insinuou que os aliados do agronegócio enxergam o tarifaço como uma terapia necessária. Noutra, declarou que tem recebido os "parabéns" de produtores rurais.
Na versão terapêutica, Eduardo sustenta que agropecuaristas sobretaxados por Trump em 50% enxergariam a sanção como um "remédio amargo". Perdas financeiras impostas a exportadores de carne e café seriam um custo aceitável para "resgatar a normalidade institucional" no Brasil.
Na versão congratulatória, o agronegócio é dividido por Eduardo em duas bandas sinistras. Uma consente pelo silêncio: "Nenhum fazendeiro ou produtor agrícola me ligou para dizer que eu deveria parar com as minhas ações." A outra ala bate palmas em privado para maluco dançar sua coreografia antipatriótica nos Estados Unidos: "Tenho recebido parabéns."
Nem todo agro é ogro. Na fila dos guichês do plano de contingência do governo, porém, todos são iguais. A fase do cadastro talvez devesse incluir um teste de DNA. Milionários malucos podem fazer picadinho de suas fortunas. Mas rasgar dinheiro público, mesmo que na forma de subsídio a empréstimos, é covardia.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.