'Agromudos' rasgam dinheiro junto com Eduardo Bolsonaro

Rasgar dinheiro é coisa de maluco. O agronegócio passa por doido ao negligenciar os torpedos disparados por Eduardo Bolsonaro em suas penúltimas entrevistas. Numa, o filho de Bolsonaro insinuou que os aliados do agronegócio enxergam o tarifaço como uma terapia necessária. Noutra, declarou que tem recebido os "parabéns" de produtores rurais.

Na versão terapêutica, Eduardo sustenta que agropecuaristas sobretaxados por Trump em 50% enxergariam a sanção como um "remédio amargo". Perdas financeiras impostas a exportadores de carne e café seriam um custo aceitável para "resgatar a normalidade institucional" no Brasil.

Na versão congratulatória, o agronegócio é dividido por Eduardo em duas bandas sinistras. Uma consente pelo silêncio: "Nenhum fazendeiro ou produtor agrícola me ligou para dizer que eu deveria parar com as minhas ações." A outra ala bate palmas em privado para maluco dançar sua coreografia antipatriótica nos Estados Unidos: "Tenho recebido parabéns."