Governadores caem na ratoeira

Josias de Souza
Carlos e Eduardo criticaram governadores que não defendem anistia a Bolsonaro
Carlos e Eduardo criticaram governadores que não defendem anistia a Bolsonaro Imagem: Reprodução

Acreditar que o clã Bolsonaro trataria bem governadores que acenam com o indulto é semelhante a imaginar que uma tribo de antropófagos deixaria de mastigar alguém apenas por se declarar vegetariano. Carlos Bolsonaro desfez todas as ilusões.

Numa postagem avalizada pelo irmão Eduardo, Carluxo bateu em Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Não citou os nomes. Nem precisava. Disse ter perdido a paciência com os governadores ditos "democráticos".

Chamou-os de "ratos" e "oportunistas". Avalia que estão preocupados "apenas com seus projetos pessoais", enquanto seu pai está "preso" em casa e "doente". Considera insuficiente a promessa de indulto. Tachou o comportamento dos governadores de "desumano, sujo, oportunista e canalha.

Convém não questionar Carluxo sobre a degradação humana. Não se deve discutir desumanidade, sujeira, oportunismo e canalhice com um especialista. Mas seria injusto atribuir apenas à perversão do filho 02 a degeneração da imagem dos governadores.

Tarcísio, Zema, Caiado e Ratinho acorrentaram-se voluntariamente a Bolsonaro. Atacam o Supremo, adulam Trump, negligenciam a traição de Eduardo e contemporizam com o golpismo. Todo camundongo sabe que rato que tem só um buraco não tarda a ser apanhado. Os governadores caíram na ratoeira do bolsonarismo.

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

