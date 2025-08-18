Governadores caem na ratoeira

Acreditar que o clã Bolsonaro trataria bem governadores que acenam com o indulto é semelhante a imaginar que uma tribo de antropófagos deixaria de mastigar alguém apenas por se declarar vegetariano. Carlos Bolsonaro desfez todas as ilusões.

Numa postagem avalizada pelo irmão Eduardo, Carluxo bateu em Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Não citou os nomes. Nem precisava. Disse ter perdido a paciência com os governadores ditos "democráticos".

Chamou-os de "ratos" e "oportunistas". Avalia que estão preocupados "apenas com seus projetos pessoais", enquanto seu pai está "preso" em casa e "doente". Considera insuficiente a promessa de indulto. Tachou o comportamento dos governadores de "desumano, sujo, oportunista e canalha.