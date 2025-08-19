Bolsonaro sinaliza com atestado médico o plano pós-condenação
Bolsonaro odeia a realidade. Mas já se deu conta de que a realidade é o único lugar onde pode obter um plano capaz de livrá-lo da cadeia depois da condenação. Até anteontem, o réu se vangloriava de ser "imbrochável", "incomível" e "imorrível". Súbito, tornou-se um ex-saudável.
A defesa de Bolsonaro entregou a Alexandre de Moraes atestado de comparecimento ao hospital no último sábado. Foi submetido a uma bateria de exames: urina, sangue, endoscopia, tomografia, ecocardiograma, ultrassonografia e colonoscopia. Detectaram-se problemas variados.
Segundo o laudo médico, Bolsonaro foi diagnosticado com duas infecções pulmonares, esofagite e gastrite persistentes. Exigem tratamento contínuo. Que se somarão aos cuidados contra hipertensão, aterosclerose nas carótidas e coronárias, dislipidemia (níveis anormais de gordura no sangue) e refluxo, com risco de broncoaspiração.
Contando as duas infecções pulmonares como uma única moléstia e abstraindo o risco da broncoaspiração que pode vir com o refluxo, Bolsonaro acumula sete doenças. Com apenas três —parkinson, apneia do sono e transtorno afetivo bipolar—Fernando Collor arrancou de Alexandre de Moraes uma "prisão domiciliar humanitária".
Alegou-se que os males de Collor demandavam cuidados contínuos e acompanhamento médico especializado. Coisas indisponíveis na cadeia. De duas, uma: ou o Supremo tranca Bolsonaro numa unidade do Exército dotada de departamento médico ou serve ao capitão o mesmo refresco que Collor bebe desde maio em sua rica cobertura, na orla de Maceió. Em qualquer hipótese, o Brasil perderá mais uma chance de melhorar a qualidade de suas cadeias.
