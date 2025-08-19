Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Maior força da oposição nasce dentro dos cofres do governo

O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, discursa em evento de lançamento da federação União Progressista, aliança entre União Brasil e PP
Convencidos de que Lula está no rumo errado, PP e União Brasil decidiram seguir em direção oposta. Esqueceram, porém, de fazer o retorno. Juntaram-se numa federação partidária que tem a pretensão de ser a maior força oposicionista do país. Mas optaram por manter os cofres que colecionaram no governo Lula —quatro ministérios e a presidência da Caixa Econômica Federal.

Antônio Rueda e Ciro Nogueira, copresidentes da federação União-PP, têm almas intercambiáveis. Ambos espinafram Lula. No gogó, pregam a entrega dos cargos. Mas nunca chegam ao ponto do rompimento. Há estratagema na ambiguidade.

Enquanto a cúpula da federação escolhe um presidenciável anti-Lula de viés bolsonarista, os filiados têm salvo-conduto para desfrutar de todas as benesses que déficit público for capaz de pagar. Plantarão bananeira dentro dos cofres até abril, quando a lei obriga os candidatos a deixar os cargos em paz.

A superfederação nasce com 109 deputados, 14 senadores, seis governadores, 1.343 prefeitos e uma caixa registradora de R$ 954 milhões. Com verba saindo pelo ladrão, oferecerá nesta terça-feira um jantar para a fina flor do conservadorismo nacional. Foram convidados Tarcísio, Zema, Caiado. Ratinho Jr. e Eduardo Leite. Na política, o novo quase sempre tem cara de pão dormido. Mas, bem alimentado, pode esculhambar o governo de boca cheia.

