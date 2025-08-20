Lula continua sob tormenta, mas surgem duas boias em pesquisa
Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira atribui a Lula seu melhor desempenho desde o início de 2025. A popularidade do presidente e do governo continuam no vermelho. Mas a diferença entre os que desaprovam e os que aprovam o desempenho de Lula caiu de 12 para oito pontos percentuais. No caso do governo, a distância foi reduzida à metade, de dez para cinco pontos.
O cenário ainda é de tormenta. Mas a pesquisa indica que Lula passou a dispor de duas boias: a queda na inflação dos alimentos e a reação contra o tarifaço de Trump. Segundo a pesquisa, a percepção de carestia dos alimentos caiu 16 pontos em um mês. O índice dos que avaliam que o poder de compra é menor agora do que há um ano recuou dez pontos.
Uma coisa vai puxando a outra: a queda no preço da comida produz alívio no bolso, que leva a uma alta de cinco pontos percentuais entre os brasileiros que acham que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. A evolução é tênue. Mas move os ponteiros da pesquisa.
A outra boia na qual se agarra Lula é a defesa da soberania. Quase metade do eleitorado (48%) avalia que Lula e o PT fazem o que é mais certo em reação ao tarifaço de Trump. Apenas 28% avaliam o mesmo sobre Bolsonaro e sua família. Para 41%, Lula busca se promover. Mas 69% avaliam que Eduardo Bolsonaro defende interesses próprios e de sua família.
A pesquisa oferece alento a Lula. Mas desautoriza o entusiasmo. No diagnóstico geral sobre o país, 36% afirmam que o Brasil está na direção certa. Para 57%, o país está no rumo errado.
A sorte de Lula é que a principal novidade no campo oposto é a formalização da federação União-PP, um híbrido que exibe um oposicionismo governista. No gogó, é oposição. Na prática, continua plantando bananeira dentro de seis cofres federais: quatro ministérios, a Caixa Econômica e a Codevasf.
