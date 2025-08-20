Otimismo de Moraes sobre recuo de Trump não orna com os fatos
Em entrevista à Reuters, Alexandre de Moraes ecoou raciocínio embutido em despacho do colega Flávio Dino. Declarou que a legislação do Brasil não permite que os bancos que operam no país apliquem automaticamente sanções previstas na Lei Magnitsky.
Moraes insinuou que ainda pode recorrer —no Brasil e nos Estados Unidos— contra as sanções financeiras que lhe foram impostas por Trump. Mas disse acreditar que a Casa Branca ainda pode voltar atrás.
"Uma vez que as informações corretas sejam repassadas, como está sendo feito agora, e cheguem de forma documentada às autoridades norte-americanas, acredito que nem será necessário recorrer à Justiça. Acredito que o próprio Executivo dos Estados Unidos, o presidente, irá revogá-las."
O otimismo de Moraes destoa dos fatos. No início de julho, Trump impôs sanção de 50% sobre as exportações brasileiras. Exigiu que o processo contra Bolsonaro fosse suspenso "IMEDIATAMENTE". Desde então, a Casa Branca suspendeu vistos de oito togas supremas e enquadrou Moraes na Lei Magnitsky.
A prisão domiciliar de Bolsonaro aguçou os maus bofes de Trump. Nada faz crer que o imperialista laranja dará meia-volta. Ao contrário, o início do julgamento de Bolsonaro, marcado para 2 de setembro, pode levar a novas sanções.
Em sucessivas postagens, o Departamento de Estado americano, submetido à deletéria influência de Eduardo Bolsonaro, insinuou que a asfixia financeira pode ser estendida a outras autoridades brasileiras, entre elas "aliados" de Moraes no Supremo.
Nas pegadas do despacho de Dino, que injetou numa decisão sobre o desastre ambiental de Mariana uma tentativa de blindar Moraes, o Departamento de Estado classificou o relator do processo sobre a tentativa de golpe de "tóxico". Numa postagem na rede X, anotou que "nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos — ou poupar alguém das consequências graves de violá-las."
No Brasil, a decisão de Dino eletrificou a Bolsa de Valores. As ações dos bancos brasileiros sofreram uma desvalorização em bloco. As principais casas bancárias do país amargaram uma perda de R$ 41,3 bilhões em valor de mercado.
Nesta quarta-feira, dia em que a entrevista de Moraes foi divulgada, Dino ironizou: "Não sabia que eu era tão poderoso, R$ 42 bilhões de especulação financeira...", disse em timbre de galhofa, numa palestra no Tribunal Superior do Trabalho. "A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra", desdenhou.
Dando asas ao raciocínio de Dino, Moraes disse à Reuters que "os tribunais brasileiros podem punir instituições financeiras nacionais que bloquearem ou confiscarem ativos domésticos em resposta a ordens norte-americanas".
Logo que foi sancionado por Trump, Moraes refugou oferta de Lula de acionar a Advocacia-Geral da União para questionar junto à Justiça americana o uso Lei Magnitsky. Disse que não via necessidade, "por enquanto", de mobilizar o aparato estatal. Na nova entrevista, Moraes deu a entender que ainda não descartou a hipótese de recorrer à via judicial.
"Uma contestação judicial é possível, e ainda não encontrei advogado ou jurista, nos Estados Unidos ou no Brasil, que duvide de que os tribunais derrubariam. Mas, neste momento, escolhi esperar. Essa é a minha escolha. É uma questão diplomática para o país."
De acordo com o cronograma fixado por Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo, o julgamento de Bolsonaro e de sete cúmplices que integram o "núcleo crucial" da trama do golpe, será encerrado em 12 de setembro. Quer dizer: Bolsonaro será condenado em menos de três semanas. É o prazo de que dispõe Moraes para enxergar o óbvio.
Por enquanto, o otimismo de Moraes é apenas perturbador. Indica que o ministro pode não estar prestando atenção à conjuntura que o cerca. Na pior das hipóteses, cultiva a ilusão de que todas as portas têm maçanetas e dobradiças. Na melhor das hipóteses, retarda por motivos estratégicos o reconhecimento de que, a depender de Trump, suas portas terão apenas trincos e fechaduras.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.