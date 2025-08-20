Otimismo de Moraes sobre recuo de Trump não orna com os fatos

O otimismo de Moraes destoa dos fatos. No início de julho, Trump impôs sanção de 50% sobre as exportações brasileiras. Exigiu que o processo contra Bolsonaro fosse suspenso "IMEDIATAMENTE". Desde então, a Casa Branca suspendeu vistos de oito togas supremas e enquadrou Moraes na Lei Magnitsky.

A prisão domiciliar de Bolsonaro aguçou os maus bofes de Trump. Nada faz crer que o imperialista laranja dará meia-volta. Ao contrário, o início do julgamento de Bolsonaro, marcado para 2 de setembro, pode levar a novas sanções.

Em sucessivas postagens, o Departamento de Estado americano, submetido à deletéria influência de Eduardo Bolsonaro, insinuou que a asfixia financeira pode ser estendida a outras autoridades brasileiras, entre elas "aliados" de Moraes no Supremo.

Nas pegadas do despacho de Dino, que injetou numa decisão sobre o desastre ambiental de Mariana uma tentativa de blindar Moraes, o Departamento de Estado classificou o relator do processo sobre a tentativa de golpe de "tóxico". Numa postagem na rede X, anotou que "nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos — ou poupar alguém das consequências graves de violá-las."

No Brasil, a decisão de Dino eletrificou a Bolsa de Valores. As ações dos bancos brasileiros sofreram uma desvalorização em bloco. As principais casas bancárias do país amargaram uma perda de R$ 41,3 bilhões em valor de mercado.

Nesta quarta-feira, dia em que a entrevista de Moraes foi divulgada, Dino ironizou: "Não sabia que eu era tão poderoso, R$ 42 bilhões de especulação financeira...", disse em timbre de galhofa, numa palestra no Tribunal Superior do Trabalho. "A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra", desdenhou.