Aliado de Bolsonaro: 'Quem não usa a cabeça usará o pescoço...'
Um frêmito correu a espinha dos dirigentes do PL quando Alexandre de Moraes ordenou que Bolsonaro explique em 48 horas o descumprimento de medidas cautelares e o plano de fuga para a Argentina. A cúpula do partido teme que seu filiado mais célebre seja transferido da prisão domiciliar para o regime fechado.
O material recolhido pela Polícia Federal nas profundezas do celular de Bolsonaro surpreendeu até os correligionários. Não pelo conteúdo. "Todo mundo conhece o estilo dele", comentou um dos mandachuvas do PL, na manhã desta quinta-feira. O que espantou foi a "desinteligência" de deixar no celular um novo rastro digital para a PF percorrer.
Dizendo-se "preocupado" com Bolsonaro, o cacique do partido lamentou: "Quem não usa a cabeça usará o pescoço. Isso não parece muito inteligente para alguém que já está a um milímetro da guilhotina do Supremo. Seremos sempre solidários. Mas toda solidariedade será insuficiente se Bolsonaro não ajudar a si mesmo."
A PF recuperou arquivos apagados por Bolsonaro. Achou uma carta com pedido de asilo ao presidente argentino Javier Milei. Encontrou também uma profusão de áudios e mensagens escritas. O dono do aparelho comunicou-se com o filho Eduardo Bolsonaro, indiciado junto com ele, o pastor Silas Malafaia, o advogado americano Martin de Luca e o general Braga Netto.
Na sua intimação, Moraes pede à defesa "esclarecimentos sobre os reiterados descumprimentos das medidas cautelares, a reiteração das condutas ilícitas e a existência de comprovado risco de fuga." Os aliados sentiram um aroma de queimado.
