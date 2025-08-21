Aliado de Bolsonaro: 'Quem não usa a cabeça usará o pescoço...'

Um frêmito correu a espinha dos dirigentes do PL quando Alexandre de Moraes ordenou que Bolsonaro explique em 48 horas o descumprimento de medidas cautelares e o plano de fuga para a Argentina. A cúpula do partido teme que seu filiado mais célebre seja transferido da prisão domiciliar para o regime fechado.

O material recolhido pela Polícia Federal nas profundezas do celular de Bolsonaro surpreendeu até os correligionários. Não pelo conteúdo. "Todo mundo conhece o estilo dele", comentou um dos mandachuvas do PL, na manhã desta quinta-feira. O que espantou foi a "desinteligência" de deixar no celular um novo rastro digital para a PF percorrer.

Dizendo-se "preocupado" com Bolsonaro, o cacique do partido lamentou: "Quem não usa a cabeça usará o pescoço. Isso não parece muito inteligente para alguém que já está a um milímetro da guilhotina do Supremo. Seremos sempre solidários. Mas toda solidariedade será insuficiente se Bolsonaro não ajudar a si mesmo."