Crepúsculo de Bolsonaro vira show de falta de compostura

Do ponto de vista criminal, as mensagens recolhidas pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro fundamentaram o indiciamento do dono do aparelho e do filho Eduardo no inquérito que apura a tentativa de coagir o Supremo no curso do processo sobre a trama do golpe. Sob um prisma político, o material transformou o crepúsculo de Bolsonaro num espetáculo de falta de compostura.

De contornos piromaníacos, o show é triplamente devastador. Adicionou ao inferno penal de Bolsonaro a perspectiva de uma segunda condenação antes mesmo do início do julgamento que conduzirá à primeira sentença, no mês de setembro. Carbonizou a tríade Deus, família e liberdade. De quebra, estimulou a banda conservadora da política a construir uma candidatura presidencial à margem do clã Bolsonaro.

O apreço pela religião virou pó nas conversas vulgares que Bolsonaro manteve com Silas Malafaia. Nos áudios, o pastor faz as vezes de orientador político do "mito". Deus perdeu-se no meio de frases nas quais o evangélico usou a genitália masculina como vírgula. Numa família tradicional, um filho jamais xingaria o pai, mandando-o se autofornicar, como fez Eduardo Bolsonaro.