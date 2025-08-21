Crepúsculo de Bolsonaro vira show de falta de compostura
Do ponto de vista criminal, as mensagens recolhidas pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro fundamentaram o indiciamento do dono do aparelho e do filho Eduardo no inquérito que apura a tentativa de coagir o Supremo no curso do processo sobre a trama do golpe. Sob um prisma político, o material transformou o crepúsculo de Bolsonaro num espetáculo de falta de compostura.
De contornos piromaníacos, o show é triplamente devastador. Adicionou ao inferno penal de Bolsonaro a perspectiva de uma segunda condenação antes mesmo do início do julgamento que conduzirá à primeira sentença, no mês de setembro. Carbonizou a tríade Deus, família e liberdade. De quebra, estimulou a banda conservadora da política a construir uma candidatura presidencial à margem do clã Bolsonaro.
O apreço pela religião virou pó nas conversas vulgares que Bolsonaro manteve com Silas Malafaia. Nos áudios, o pastor faz as vezes de orientador político do "mito". Deus perdeu-se no meio de frases nas quais o evangélico usou a genitália masculina como vírgula. Numa família tradicional, um filho jamais xingaria o pai, mandando-o se autofornicar, como fez Eduardo Bolsonaro.
A única liberdade que interessa aos protagonistas da troca de mensagens é a de Bolsonaro. Restou evidente que a parceria com Trump visou a impunidade do réu-mor, não a libertação da turba do 8 de janeiro, jogada ao mar.
De resto, o patriotismo escorreu pelo ralo num comentário em que Bolsonaro disse que o tarifaço de Trump só seria resolvido com a sua anistia. "Não resolveu, já era", disse, categórico.
Chamados dias atrás de "ratos" por Carlos Bolsonaro, os governadores que cultivam o sonho de chegar ao Planalto foram como que intimados pelas circunstâncias a se posicionar. Ou tomam distância do ambiente tóxico ou vão a 2026 como coadjuvantes de uma constrangedora camindongocracia.
