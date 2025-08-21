Viva, Dercy pediria a Deus que higienizasse língua de Malafaia
Quem ouve Silas Malafaia falando de Deus nos púlpitos com tanta convicção pode imaginar que Deus não existe quando observa o linguajar pouco cristão usado pelo pastor no escurinho do Zap. Se fosse viva, a humorista Dercy Gonçalves talvez caísse de joelhos para orar ao Senhor pela higienização da língua de Malafaia.
Os penúltimos arquivos recolhidos pela Polícia Federal no celular de Bolsonaro expõem um Malafaia de léxico vadio. Nele, a genitália masculina vira vírgula. Aparece em vários contextos.
Surge na ofensa ao "babaca" do Eduardo Bolsonaro: "Dei-lhe um esporro, cara. Mandei um áudio pra ele, de arrombar. Vá para o meio de um cacete. [...] Essa fogueira de merda de vaidade."
Irrompe no elogio ao primogênito do "mito": "Dá parabéns ao Flávio, pô! Falou certo, cacete, na GloboNews. Eu não sou a favor da taxação, não, mas tem que sentar pra conversar sobre anistia."
Ressurge para dar ânimo ao "mito": "Pô, tudo na carta do Trump é pra você. Toda a arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Com o Brasil é sobre você. A faca e o queijo está na tua mão, cacete!"
Por sorte, Deus existe. Primeiro fez o trigo. Depois inventou o pão. Agora, terceiriza a comunicação digital de Malafaia à PF, para que o pastor coma o pão que o Diabo amassou.
