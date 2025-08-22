Conta de Bolsonaro é segunda maior invenção da humanidade

O dinheiro é a invenção mais bem-sucedida da humanidade. Tudo gira ao seu redor. A segunda maior invenção é a conta bancária de Bolsonaro. Beira a genialidade o sujeito tosco que, camuflado de mito, convence um grupo de pessoas a depositar milhões na sua conta sem receber nada em troca, exceto distúrbios.

O golpismo está prestes a dar cadeia. Mas o parasitismo fez da ex-presidência de Bolsonaro um estorvo lucrativo. Segundo a Polícia Federal, R$ 44,3 milhões passaram pela conta do capitão entre 2023 e 2025. Trump não gosta do Pix, mas o seu idólatra adora. Metade do valor chegou via Pix —coisa de R$ 20,7 milhões.

Bolsonaro pode não ter alcançado o lucro sem risco. Além de suspeitar de repasses feitos para o filho Eduardo e para a mulher Michelle —ambos de R$ 2 milhões— a PF apura lavagem de dinheiro. Poder-se-ia repetir: dinheiro não traz felicidade. Mas paga os advogados. A defesa de Bolsonaro já custou R$ 6,8 milhões.