Tarcísio confunde lealdade a Bolsonaro com mediocridade

Tarcísio de Freitas mantém dois caldeirões no fogo. Num, cozinha o plano da reeleição sob o impacto do tarifaço de Trump nas exportações e nos empregos de São Paulo. Noutro caldeirão, o sonho do governador de disputar o Planalto derrete junto com a imagem da família Bolsonaro.

A Quaest indica que Tarcísio é um portento em São Paulo. Bem avaliado por 60% do eleitorado paulista, abre vantagem de 22 pontos sobre Geraldo Alckmin. Na arena nacional, Tarcísio recuou de um empate técnico com Lula, no mês passado, para uma desvantagem de oito pontos.

Tarcísio diz que deseja ficar em São Paulo. Mas move-se como se preferisse Brasília. Nos últimos dias, discursou na Igreja Lagoinha de Alphaville, roubou a cena na formalização da federação União Brasil-PP, jantou com influenciadores e empresários na casa do cantor Latino e almoçou com banqueiros numa fazenda em Porto Feliz (SP).