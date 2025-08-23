Mendonça fez Moraes esquecer que a toga suja se lava em casa
A Suprema Corte brasileira está sob triplo ataque. É torpedeada por Trump, pelo bolsonarismo e pela banda bandalha do Congresso. Como se fosse pouco, dois magistrados escancararam um quarto foco do conflito. Nele, o Supremo guerreia contra o Supremo, numa briga intestina que conduz à fragmentação autodestrutiva.
André Mendonça e Alexandre de Moraes acharam que seria boa ideia ornamentar com suas presenças um evento do Lide, grupo empresarial de João Doria. Sem mencionar o nome um do outro, protagonizaram um arranca-rabo de boteco. Discursando pela manhã, Mendonça passou um sabão em Moraes. Falando no final da tarde, o relator do processo da trama do golpe enxaguou-se. E centrifugou o colega.
O sabão de Mendonça continha soda cáustica:
— O Estado de Direito impõe autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo.
Ao responder, Moraes soou como se quisesse realçar que Bolsonaro guindou Mendonça ao Supremo menos por seus conhecimentos jurídicos do por sua condição de "terrivelmente evangélico". Estendeu o contra-ataque ao padrinho do detrator:
— Somente nas autocracias, o autocrata pode querer exercer a sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. E por que isso? (...) Nessas autocracias, sob o falso lema de que deve haver contenção de determinados setores —imprensa é Judiciário— se acabou com a liberdade de imprensa; se prenderam ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria."
Mendonça ecoou críticas da facção legislativa do bolsonarismo e do alto-comando do complô golpista:
— O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o Judiciário tenha prevalência sobre os demais poderes. [...] Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado Democrático de Direito, mas em um Estado Judicial de Direito."
Cirúrgico, Moraes selecionou substantivos e adjetivos radioativos. Insinuou que Mendonça, um pastor evangélico, talvez devesse pendurar a toga:
— Um Judiciário vassalo, covarde, um Judiciário que quer fazer acordos para que o país momentaneamente deixe de estar conturbado, não é um Judiciário independente. E o Judiciário no Brasil é um Judiciário independente. Os ataques podem continuar a ser realizados de dentro ou de fora, pouco importa. O juiz que não resiste à pressão deve mudar de profissão e vá fazer outra coisa na vida.
Mendonça expôs um conceito sui generis do seria, na sua opinião, um "bom juiz". Seu ideal de magistrado é Moraes do lado avesso:
— Nós todos precisamos fazer um compromisso público de que o bom juiz tem que ser reconhecido pelo respeito, e não pelo medo. Que as suas decisões gerem paz social, e não caos, incerteza e insegurança."
Recusando a carapuça, Moraes enxergou nas palavras de Mendonça a caricatura de um covarde que não orna com a supremacia de um tribunal que está na bica de enfiar na biografia de golpistas um lote de sentenças condenatórias:
— Impunidade, omissão e covardia nunca deram certo na história para nenhum país do mundo. Todos os países que, em determinado momento, optaram por isso acabaram, depois de um tempo, extinguindo a sua democracia, o seu Estado de Direito — e levaram anos e anos para recuperar. Só um Poder Judiciário independente é respeitado. O respeito se dá pela independência".
Mendonça reproduziu teses que inspiraram a decisão esdrúxula de Trump de enquadrar Moraes na Lei Magnitsky:
— O fortalecimento [do Estado de Direito] passa pela garantia das liberdades básicas do cidadão. Significa garantir que os cidadãos possam livremente se expressar e emitir suas opiniões. Defender suas ideias sem censura direta ou indireta. Isto é, sem medo de serem perseguidos por suas falas públicas ou de terem suas falas privadas expostas de maneira ilegítima. Não há democracia se as liberdades de expressão e de opinião estão cerceadas de maneira direta ou indireta."
Moraes não se deu por achado:
— Todos os brasileiros deveriam estar comemorando que o Brasil resistiu a ataques. Que o Brasil passou, nesses 35 anos, diversas provações e chegamos hoje, em 2025, como Estado Democrático de Direito, com imprensa livre, com eleições. Daqui a pouco mais de um ano, teremos novas eleições — e com o Judiciário independente.
Mendonça e Moraes não ignoram que o Estado de Direito, por paradoxal, exige cautela dos magistrados. Decisões do Supremo devem ser percebidas como racionais e imparciais. A imparcialidade está em permanente conflito com a discricionariedade inerente ao ato de julgar.
A multiplicidade de pontos de vista dos julgadores conduz a leituras diferentes das mesmas leis. A fricção de entendimentos leva a doutrinas jurídicas diversas. Que se materializam em votos divergentes. Todos, em tese, respeitáveis.
Mãe da incerteza dos veredictos, a divergência é salutar. Mas vira um fator de instabilidade quando subverte o rito decisório de uma Corte Suprema, baseado no respeito à institucionalização da colegialidade. Divergências devem ser dissolvidas internamente, de preferência em debates travados no plenário, sob refletores.
Quando ministros borrifam suas opiniões divergentes fora dos autos subvertem o princípio segundo o qual a autoridade de um tribunal reside também na raridade e na sobriedade das falas dos seus membros.
Quando a divergência é exposta numa atmosfera de pagode na laje, vira bagunça. Uma bagunça que compromete a própria supremacia do Supremo. Infelizmente, a loquacidade tóxica de André Mendonça fez Alexandre de Moraes esquecer que a toga suja se lava em casa.
