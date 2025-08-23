Mendonça fez Moraes esquecer que a toga suja se lava em casa

— O Estado de Direito impõe autocontenção, o que se contrapõe ao ativismo judicial. O ativismo suprime, desconsidera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos pelo verdadeiro detentor do poder, que é o povo.

Ao responder, Moraes soou como se quisesse realçar que Bolsonaro guindou Mendonça ao Supremo menos por seus conhecimentos jurídicos do por sua condição de "terrivelmente evangélico". Estendeu o contra-ataque ao padrinho do detrator:

— Somente nas autocracias, o autocrata pode querer exercer a sua liberdade sem limites e não ser responsabilizado. E por que isso? (...) Nessas autocracias, sob o falso lema de que deve haver contenção de determinados setores —imprensa é Judiciário— se acabou com a liberdade de imprensa; se prenderam ou foram afastados milhares de juízes e promotores, como na Hungria."

Mendonça ecoou críticas da facção legislativa do bolsonarismo e do alto-comando do complô golpista:

— O ativismo judicial implica no reconhecimento implícito de que o Judiciário tenha prevalência sobre os demais poderes. [...] Essa situação passa a impressão de vivermos não em um Estado Democrático de Direito, mas em um Estado Judicial de Direito."

Cirúrgico, Moraes selecionou substantivos e adjetivos radioativos. Insinuou que Mendonça, um pastor evangélico, talvez devesse pendurar a toga: