Tarcísio precisa cuspir no prato em que ninguém deveria comer
Chega um momento na vida em que uma coisa se transforma no seu excesso. Ou no seu oposto. Identificar o instante exato em que uma coisa vira outra coisa nem sempre é fácil. A conjuntura colocou Tarcísio de Freitas cara a cara com um desses momentos cruciais.
Bolsonaro e seus filhos tratam a lealdade de Tarcísio como um direito adquirido. Afinal, o chefe do clã convenceu-o a disputar o governo de São Paulo quando todos tratavam como anedota a hipótese de um carioca chegar ao Palácio dos Bandeirantes. A fidelidade da criatura ao criador seria, portanto, compulsória.
Na noite de sábado, Tarcísio estrelou a abertura da Festa do Peão de Barretos. Exibindo à plateia um boneco de Bolsonaro, discursou: "Entrei aqui pela primeira vez com o presidente Bolsonaro. Essa pessoa que fez tudo por mim, que me abriu portas e está passando por uma grande injustiça."
Ciente de que o padrinho está na bica de virar um presidiário, Tarcísio como que condenou o Supremo Tribunal Federal: "Se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza que a justiça chegará."
Na política, como na vida, coisa reprovável é cuspir no prato em que comeu. Coisa bem diferente é deixar de cuspir num prato em que ninguém deveria comer. Bolsonaro sujou a louça ao tentar um golpe de Estado. O filho Carlos envenenou a comida ao chamar Tarcísio e Cia. de "ratos". Eduardo puxou a toalha ao anotar em mensagem endereçada ao pai que "Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF".
Na quinta-feira, estalando de lealdade, Tarcísio já tinha insinuado que a "injustiça" com Bolsonaro foi longe demais. Indagou: "Onde é que o Brasil vai parar?" Soaria mais decente se perguntasse: "Quando a Justiça irá detê-los?"
Tarcísio faria um bem a si mesmo se dedicasse um naco do seu tempo à leitura de Augusto dos Anjos, o poeta maldito. Se for dedicado, encontrará um verso que serve de alerta: "Ah! Um urubu pousou na minha sorte!"
Dedicando-se um pouco mais talvez se anime a atravessar as fabulosas estrofes de um dos poemas mais declamados da literatura brasileira. A obra prima vai reproduzida abaixo:
Versos íntimos
Ninguém assistiu ao formidável
Enterro de sua última quimera.
Somente a Ingratidão - esta pantera -
Foi tua companheira inseparável!
Acostuma-te à lama que te espera!
O homem, que, nesta terra miserável,
Mora, entre feras, sente inevitável
Necessidade de também ser fera.
Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, é a véspera do escarro,
A mão que afaga é a mesma que apedreja.
Se alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!
