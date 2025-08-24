Tarcísio precisa cuspir no prato em que ninguém deveria comer

Ciente de que o padrinho está na bica de virar um presidiário, Tarcísio como que condenou o Supremo Tribunal Federal: "Se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza que a justiça chegará."

Na política, como na vida, coisa reprovável é cuspir no prato em que comeu. Coisa bem diferente é deixar de cuspir num prato em que ninguém deveria comer. Bolsonaro sujou a louça ao tentar um golpe de Estado. O filho Carlos envenenou a comida ao chamar Tarcísio e Cia. de "ratos". Eduardo puxou a toalha ao anotar em mensagem endereçada ao pai que "Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF".

Na quinta-feira, estalando de lealdade, Tarcísio já tinha insinuado que a "injustiça" com Bolsonaro foi longe demais. Indagou: "Onde é que o Brasil vai parar?" Soaria mais decente se perguntasse: "Quando a Justiça irá detê-los?"

Tarcísio faria um bem a si mesmo se dedicasse um naco do seu tempo à leitura de Augusto dos Anjos, o poeta maldito. Se for dedicado, encontrará um verso que serve de alerta: "Ah! Um urubu pousou na minha sorte!"

Dedicando-se um pouco mais talvez se anime a atravessar as fabulosas estrofes de um dos poemas mais declamados da literatura brasileira. A obra prima vai reproduzida abaixo:

Versos íntimos