Assine UOL
Josias de Souza

Josias de Souza

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
Opinião

Tarcísio precisa cuspir no prato em que ninguém deveria comer

Josias de Souza
Colunista do UOL

Chega um momento na vida em que uma coisa se transforma no seu excesso. Ou no seu oposto. Identificar o instante exato em que uma coisa vira outra coisa nem sempre é fácil. A conjuntura colocou Tarcísio de Freitas cara a cara com um desses momentos cruciais.

Bolsonaro e seus filhos tratam a lealdade de Tarcísio como um direito adquirido. Afinal, o chefe do clã convenceu-o a disputar o governo de São Paulo quando todos tratavam como anedota a hipótese de um carioca chegar ao Palácio dos Bandeirantes. A fidelidade da criatura ao criador seria, portanto, compulsória.

Na noite de sábado, Tarcísio estrelou a abertura da Festa do Peão de Barretos. Exibindo à plateia um boneco de Bolsonaro, discursou: "Entrei aqui pela primeira vez com o presidente Bolsonaro. Essa pessoa que fez tudo por mim, que me abriu portas e está passando por uma grande injustiça."

Ciente de que o padrinho está na bica de virar um presidiário, Tarcísio como que condenou o Supremo Tribunal Federal: "Se a humilhação traz tristeza, o tempo vai trazer justiça, e eu tenho certeza que a justiça chegará."

Na política, como na vida, coisa reprovável é cuspir no prato em que comeu. Coisa bem diferente é deixar de cuspir num prato em que ninguém deveria comer. Bolsonaro sujou a louça ao tentar um golpe de Estado. O filho Carlos envenenou a comida ao chamar Tarcísio e Cia. de "ratos". Eduardo puxou a toalha ao anotar em mensagem endereçada ao pai que "Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF".

Na quinta-feira, estalando de lealdade, Tarcísio já tinha insinuado que a "injustiça" com Bolsonaro foi longe demais. Indagou: "Onde é que o Brasil vai parar?" Soaria mais decente se perguntasse: "Quando a Justiça irá detê-los?"

Tarcísio faria um bem a si mesmo se dedicasse um naco do seu tempo à leitura de Augusto dos Anjos, o poeta maldito. Se for dedicado, encontrará um verso que serve de alerta: "Ah! Um urubu pousou na minha sorte!"

Dedicando-se um pouco mais talvez se anime a atravessar as fabulosas estrofes de um dos poemas mais declamados da literatura brasileira. A obra prima vai reproduzida abaixo:

Versos íntimos

Continua após a publicidade

Ninguém assistiu ao formidável

Enterro de sua última quimera.

Somente a Ingratidão - esta pantera -

Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!

O homem, que, nesta terra miserável,

Continua após a publicidade

Mora, entre feras, sente inevitável

Necessidade de também ser fera.

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!

O beijo, amigo, é a véspera do escarro,

A mão que afaga é a mesma que apedreja.

Se alguém causa inda pena a tua chaga,

Continua após a publicidade

Apedreja essa mão vil que te afaga,

Escarra nessa boca que te beija!

Opinião

Texto em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, a partir da interpretação de fatos e dados.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.