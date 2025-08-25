Oposição usa projeto da isenção do IR para fazer terrorismo fiscal
A oposição bolsonarista e um pedaço do centrão sofrem um surto terrorista. Ameaçam enfiar uma bomba fiscal dentro do projeto do governo que isenta do pagamento do Imposto de Renda, a partir de 2026, os brasileiros que ganham até R$ 5 mil.
A manobra seria executada em dois movimentos. Num, aprova-se o mimo tributário que beneficia dez milhões de eleitores remediados. Noutro, rejeitam-se as medidas para compensar a perda de arrecadação. Entre elas a taxação de até 10% sobre os ganhos de 141 mil brasileiros afortunados que recebem mais de R$ 50 mil por mês.
Estima-se que a isenção tributária de quem ganha menos resultará numa perda de arrecadação de cerca de R$ 100 bilhões até 2018. Sem uma compensação, o mimo explode as contas públicas, já bem desalinhadas. A oposição sustenta que, em vez de taxar quem ganha mais, Lula deveria cortar despesas do governo.
Num Brasil que está entre os campeões mundiais de desigualdade social, deixar de aprovar a isenção tributária seria suicídio político. Sonegar ao Tesouro uma compensação estilhaçaria o orçamento do atual e do próximo governo, seja quem for o presidente. Para uma oposição que se considera competitiva em 2026, não faz nexo.
