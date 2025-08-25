Assine UOL
Opinião

Parte do Supremo prefere manter Bolsonaro em prisão domiciliar

Em condições normais, vale para a Justiça a inflexibilidade da expressão latina: "Dura lex, sed lex" —a lei é dura, mas é a lei. A anormalidade da conjuntura atual leva um pedaço do Supremo a torcer para que o procurador-geral Paulo Gonet aplique à análise da penúltima transgressão atribuída a Bolsonaro uma versão maleável do latim: dura lex, sed látex —a lei é dura, mas estica.

Começou nesta segunda-feira a contagem das 48 horas para que Gonet se manifeste sobre o descumprimento de medidas cautelares por Bolsonaro. Coisa revelada pelo conteúdo do celular do réu, divulgado na semana passada.

O procurador-geral terá que dizer se enxerga violação de cautelares e se isso justifica a conversão da prisão domiciliar em preventiva. Moraes tende a seguir o parecer de Gonet.

A uma semana do início do julgamento de Bolsonaro, pelo menos quatro ministros do Supremo avaliam que trancar Bolsonaro antes de uma iminente condenação seria indesejável.

Ainda que prevaleça o entendimento de que Bolsonaro violou medidas cautelares, avalia-se que a prisão domiciliar já é suficiente para evitar que ele constranja magistrados ou obstrua um processo em vias de ser julgado.

