Lula faz do Planalto palanque e escala Tarcísio como adversário

Lula transformou a parte aberta da reunião ministerial desta terça-feira num comício. Exibindo-se com um boné "O Brasil é dos brasileiros" sobre as orelhas, cavalgou racionalmente a ofensiva de Trump contra o Brasil. Vestiu o figurino de defensor da soberania nacional. Tachou os membros do clã Bolsonaro de traidores da pátria. Servindo-se da transmissão ao vivo, falou para a plateia do outro lado das câmeras, não para os 38 ministros.

Na parte fechada do encontro, Lula cobrou fidelidade dos auxiliares. Dirigiu-se com franqueza incomum aos quatro ministros que representam na Esplanada o União Brasil e o PP, os partidos do centrão que passaram a hostilizá-lo a céu aberto. Ofereceu dois caminhos aos auxiliares: ou defendem o governo ou ficam à vontade para deixar a Esplanada.

Lula referiu-se ao ato político em que União e PP formalizaram, há uma semana, uma federação partidária. O evento foi estrelado por Tarcísio de Freitas. Nele, o governo apanhou indefeso. Para Lula, seus ministros foram desleais, pois não o defenderam. A certa altura, praticamente escalou Tarcísio como futuro adversário.