Lula faz do Planalto palanque e escala Tarcísio como adversário
Lula transformou a parte aberta da reunião ministerial desta terça-feira num comício. Exibindo-se com um boné "O Brasil é dos brasileiros" sobre as orelhas, cavalgou racionalmente a ofensiva de Trump contra o Brasil. Vestiu o figurino de defensor da soberania nacional. Tachou os membros do clã Bolsonaro de traidores da pátria. Servindo-se da transmissão ao vivo, falou para a plateia do outro lado das câmeras, não para os 38 ministros.
Na parte fechada do encontro, Lula cobrou fidelidade dos auxiliares. Dirigiu-se com franqueza incomum aos quatro ministros que representam na Esplanada o União Brasil e o PP, os partidos do centrão que passaram a hostilizá-lo a céu aberto. Ofereceu dois caminhos aos auxiliares: ou defendem o governo ou ficam à vontade para deixar a Esplanada.
Lula referiu-se ao ato político em que União e PP formalizaram, há uma semana, uma federação partidária. O evento foi estrelado por Tarcísio de Freitas. Nele, o governo apanhou indefeso. Para Lula, seus ministros foram desleais, pois não o defenderam. A certa altura, praticamente escalou Tarcísio como futuro adversário.
Nesse ponto, Lula voltou-se para o ministro Silvio Costa Filho, do Republicanos, partido de Tarcísio. Disse estar convencido de que o governador de São Paulo disputará o Planalto em 2026. Afirmou que, com a saúde tinindo, tem disposição para enfrentá-lo. Entre risos e constrangimentos, insinuou que o ministro de Portos e Aeroportos terá que tomar um lado.
Também no pedaço fechado da reunião, o chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, o marqueteiro Sidônio Palmeira, expôs o novo slogan do governo. Sai um mote gasto —"União e Reconstrução"—, entra um bordão de timbre nacionalista: "Governo do Brasil - do lado do povo brasileiro". Será trombeteado em campanha publicitária a ser lançada nos próximos dias.
Em essência, a reunião ministerial serviu de pretexto para que Lula convertesse o Planalto em palanque. Operando no modo campanha antecipada, Lula escalou Tarcísio como adversário e expôs uma peça do seu marketing eleitoral. Com a popularidade ainda no vermelho, parece apostar nas pesquisas que esboçam uma redução da distância entre as taxas de reprovação e de aprovação. Resta saber se um governo ainda sem uma marca própria conseguirá esticar o apelo à soberania até outubro de 2026.
