PT dá ao STF pretexto para evitar a prisão preventiva de Bolsonaro
A pressa, quando é muita, mais atrasa do que adianta. O líder petista Lindbergh Farias foi rápido na caneta. Mal soube que Bolsonaro guardava no celular, desde o ano passado, um pedido de asilo na Argentina e subscreveu rapidamente petição requerendo o reforço na vigilância do réu. Ironicamente, pode ter fornecido ao Supremo e à Procuradoria-Geral um pretexto para não converter a prisão domiciliar de Bolsonaro em preventiva.
Instado por Alexandre de Moraes a se manifestar sobre o pedido de Lindbergh, o procurador-geral Paulo Gonet respondeu à Suprema Corte, na noite de segunda-feira, que é a favor de que a Polícia Federal mantenha equipes de prontidão para vigiar Bolsonaro em tempo integral. Quem acha útil o reforço da vigilância talvez ache desnecessário passar o réu na tranca prematuramente.
Nesta quarta-feira, vence o prazo para que Gonet diga a Moraes se considera que o risco de fuga e a violação da cautelar que proíbe o uso de redes sociais justifica a conversão da reclusão domiciliar de Bolsonaro numa prisão preventiva.
A decisão final cabe a Moraes —tanto para o reforço da vigilância quanto para a hipótese de prisão. A tendência é que o relator do processo sobre a trama do golpe siga os pareceres da Procuradoria. Se a vigilância da PF livrar Bolsonaro da cadeia prematura, restará ao líder do PT constatar que às vezes é melhor não fazer nada do que fazer qualquer coisa.
