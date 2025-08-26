PT dá ao STF pretexto para evitar a prisão preventiva de Bolsonaro

A pressa, quando é muita, mais atrasa do que adianta. O líder petista Lindbergh Farias foi rápido na caneta. Mal soube que Bolsonaro guardava no celular, desde o ano passado, um pedido de asilo na Argentina e subscreveu rapidamente petição requerendo o reforço na vigilância do réu. Ironicamente, pode ter fornecido ao Supremo e à Procuradoria-Geral um pretexto para não converter a prisão domiciliar de Bolsonaro em preventiva.

Instado por Alexandre de Moraes a se manifestar sobre o pedido de Lindbergh, o procurador-geral Paulo Gonet respondeu à Suprema Corte, na noite de segunda-feira, que é a favor de que a Polícia Federal mantenha equipes de prontidão para vigiar Bolsonaro em tempo integral. Quem acha útil o reforço da vigilância talvez ache desnecessário passar o réu na tranca prematuramente.

Nesta quarta-feira, vence o prazo para que Gonet diga a Moraes se considera que o risco de fuga e a violação da cautelar que proíbe o uso de redes sociais justifica a conversão da reclusão domiciliar de Bolsonaro numa prisão preventiva.